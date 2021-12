Moschino sceglie Spiga 26, l’hub milanese di Hines

Moda: Moschino sceglie Spiga 26, il nuovo hub creativo di Hines, per l’apertura della principale boutique milanese

Moschino è il primo brand a scegliere Spiga 26, il nuovo hub creativo di Hines – player a livello globale attivo nel real estate – per l’apertura della principale boutique milanese all’interno dell’iconico Palazzo Pertusati di via della Spiga 26.

Tra i 3.000 metri quadrati dedicati al retail dell’edificio settecentesco, oggetto di una riqualificazione sostenibile in fase conclusiva, la nuova boutique Moschino si estenderà su una superficie di circa 600 metri quadrati suddivisi su tre livelli, tra via della Spiga e via Senato, per offrire una store experience amplificata e unica ai clienti ed appassionati del brand. Gli spazi retail interni, completamente ridisegnati con una particolare attenzione all’architettura e soluzioni di progettualità volte ad ottenere un miglioramento delle volumetrie ad uso commerciale, saranno contraddistinti da una distribuzione funzionale e lineare con quattro luminose vetrine a tutta altezza su via della Spiga.

“Abbiamo scelto una location ampia, su diversi livelli e di forte impatto su strada, a testimoniare il nostro amore per Milano, da sempre cuore della Maison Moschino, e la fiducia verso questo progetto. Questo spazio, che sarà il principale flagship del brand nel mondo, rispecchia anche i grandi cambiamenti e investimenti che la Maison sta compiendo in questi mesi, nonostante la pandemia; perché il brand è forte, guardiamo al futuro con fiducia e grandi aspettative, a partire proprio da Milano. Per questo progetto ci avvarremmo della collaborazione di un’importante firma del mondo Retail/Lusso, Andrea Tognon e omonimo studio di architettura, sotto la diretta supervisione della nostra Direzione Creativa, Jeremy Scott” ha commentato Stefano Secchi, Moschino Managing Director.

“Siamo entusiasti dell’ingresso di Moschino quale primo tenant di Spiga 26” ha affermato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy. “Fin dai suoi esordi Moschino si è distinto per uno spirito innovatore e una creatività pervasiva e anticonvenzionale in ambito lifestyle, che riteniamo siano in assoluta sintonia con il nostro progetto. Infatti, con Spiga 26 puntiamo a realizzare uno spazio con un’identità unica nel mondo retail, un luogo esperienziale all’insegna della contaminazione tra fashion, design, culture, food e business, in una via storicamente sinonimo di eleganza anche a livello internazionale, che come Hines stiamo riattivando con un calendario di iniziative artistiche, culturali e di community engagement dedicate per valorizzarne l’elevato potenziale attrattivo”.

“In un momento di tale complessità, in cui il mondo Retail è stato particolarmente impattato e sta velocemente cambiando dinamiche, è fondamentale poter contare su dei landlord che siano anche dei business partner, con flessibilità e lungimiranza. Abbiamo scelto Hines perché da subito abbiamo colto questo approccio e apertura, qualità rare oggi giorno. Crediamo molto in questo progetto e abbiamo voluto essere i primi per dare un forte messaggio. Via della Spiga, rimane la più bella via dello shopping-moda milanese; ripartirà, ne siamo convinti e questo progetto sarà l’icona del rilancio, non solo per lo shopping, ma per l’esperienza a 360° che sarà in grado offrire” ha concluso Stefano Secchi, Moschino Managing Director.

L’immobile di via della Spiga 26, in cui Hines ha investito in joint venture con uno dei principali fondi pensione olandesi nel 2019, attraverso un fondo immobiliare gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., è stato oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, che si concluderà entro la primavera del 2022, sulla base di un progetto curato da Scandurra Studio Architettura e SCE Project, con un focus sullo sviluppo degli spazi interni. Advisor dell’operazione 18 Montenapoleone Retail Consultancy & Brokerage che, in collaborazione con GVA Redilco, si stanno occupando della commercializzazione degli spazi retail di Spiga 26.

L’edificio si estende su oltre 13.000 metri quadrati sviluppati su tre livelli con uso misto e una corte interna verde di 180 metri quadrati. In particolare, lo spazio di 3.000 metri quadrati sviluppato su tre livelli sarà dedicato a un nuovo concetto di retail high-street, mentre i piani superiori saranno convertiti in esclusivi e innovativi spazi per uffici, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere la certificazione internazionale LEED Gold.