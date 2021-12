Da Clet e Edera un’opera a “quattro mani”

Clet e Edera: un’opera a “quattro mani” per riflettere su cosa sia oggi la cultura. Il lavoro dello street artist è stato posizionato a Ponte alle Grazie

Provare a riflettere su cosa rappresentino oggi la cultura e la conoscenza. È la sfida lanciata dalla redazione di Edera a Clet Abraham, in arte CLET. Lo street artist francese, trapiantato a Firenze, proprio in base al confronto con i ragazzi ha realizzato un’opera che ironizza sull’idea di intellettuale che la nostra società continua ad avere oggi. Il “personaggio” ha preso casa nei giorni scorsi a Ponte alle Grazie e ora è in cerca di un nome.

«Sia a me che ai ragazzi di Edera piace il tema della conoscenza, attraverso la lettura ma inteso in generale come crescita personale – è il commento di CLET -. Credo che una delle conquiste più importanti della società civile non sia tanto il potere di voto quanto la libertà di espressione, che dev’essere sempre regolata dalla conoscenza e dalla riflessione. L’opera per me rappresenta questo: il libro è la conoscenza, il pugno alzato è l’azione. E poi c’è un po’ d’ironia sul cliché dell’intellettuale con gli occhiali (che porto anche io)».

«I temi della conoscenza e della libertà di espressione sono punti che noi proviamo a portare avanti ormai da quasi 5 anni – spiegano dalla redazione di Edera -. Divulgare cultura, offrire possibilità a giovani scrittori e riflettere su quello che ci circonda, informandosi e informando, senza alcun tipo di filtro. Il messaggio dell’opera è chiaro: riflettere e agire affinché la cultura possa crescere ovunque ma ognuno è libero di interpretarla, fotografarla, condividerla e soprattutto di dare un nome a questo personaggio, visto che ancora non ce l’ha».

Poco dopo essere stata installata, l’opera è stata danneggiata, ma sarà ripristinata a breve nella sua interezza.

EDERA

Ideata, scritta, realizzata e autofinanziata da un gruppo di otto ragazzi under trenta che si sono costituiti in un’associazione culturale senza scopo di lucro, Edera prosegue la propria strada all’insegna del motto “La cultura cresce ovunque”. È possibile acquistarla in alcune edicole di Firenze e provincia (l’elenco su: ederarivista.it/trova-edera) oppure riceverla a casa, anche per i non abbonati (qui il form da compilare: ederarivista.it/edera-online).