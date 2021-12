Christmas Blues: ecco come scacciare la tristezza di Natale

Perché il Natale e le festività ad esso connesse possono portare con sé sentimenti di malinconia? Come riconoscere il Christmas Blues? Lo spiegano gli psicologi

Perché il Natale e le festività ad esso connesse possono portare con sé sentimenti di malinconia? Come riconoscere il Christmas Blues? Quali sono i suoi sintomi e le sue caratteristiche? Ci sono persone più sensibili a queste date?

Ne abbiamo parlato con gli esperti di Guidapsicologi.it, che ci spiegano come sconfiggere la tristezza natalizia e ci forniscono alcune strategie per recuperare l’entusiasmo e le emozioni di quando eravamo piccoli, e alcuni consigli per imparare a gestire un umore instabile durante le feste.

Perché il Natale può portare con sé sentimenti di malinconia?

Ci sono diversi fattori che fanno sì che il periodo natalizio porti con sé sentimenti di ansia e malinconia. In questi giorni in cui tutta la famiglia si riunisce, l’assenza di una persona cara diventa molto presente. La scomparsa di questa persona può essere dovuta a morte, divorzio o separazione. In caso di lutto, il Natale è un momento molto complicato. Può anche capitare che manchi una persona cara che non ha potuto partecipare all’incontro a causa della distanza.

Sembra poi che in questo periodo si mettano in luce tutti i dissapori latenti tra alcuni componenti della famiglia. A volte c’è un allontanamento o un conflitto tra uno o più membri della famiglia che mette sotto pressione sia le persone direttamente coinvolte che tutti coloro che sono vicini. Questo è un altro fattore che può causare ansia e tristezza.

A volte si ha nostalgia della felicità e dell’innocenza dell’infanzia, rispetto ai doveri e agli obblighi dell’età adulta, o si ha la percezione che i bambini siano cresciuti e che il tempo non tornerà mai più.

La pressione economica è un altro fattore che influisce in modo importante sul nostro umore, le enormi spese sostenute per pranzi, cene e regali possono generare stress e renderci ancora più consapevoli dei problemi finanziari. In molti casi, si sente la pressione di non avere abbastanza soldi per “essere all’altezza” dell’occasione.

Altro elemento che pesa sull’umore, è l’inevitabile analisi di quanto accaduto durante l’anno che sta finendo, che può farci ricordare tutto ciò che non è andato bene e portarci a una valutazione erronea dell’anno trascorso o a disperarci per il futuro: non dimentichiamo che è un tempo di bilanci, e non sempre questo è buono.

Poi vi sono tutte quelle persone che non amano il Natale, e sono costrette a seguire una serie di riti e usanze sociali spinte da ciò che è socialmente corretto, contro la loro volontà. Infine, a volte si verificano diversi fattori contemporaneamente, il che complica la sensazione di malinconia e ansia.

Come riconoscere il Christmas Blues? Sintomi e caratteristiche

I sintomi caratteristici di questo fenomeno sono sentimenti di delusione, ansia e tristezza, accompagnati da un declino o appiattimento emotivo. La differenza con uno stato di depressione è che questa depressione emotiva svanisce quando le feste finiscono.

Possiamo identificare tre livelli di sintomi:

A livello cognitivo, si sperimenta una perdita di interesse, concentrandosi sugli aspetti negativi e dimenticando il bene che questo periodo di feste può portare con sé. Un’idea tipica delle persone che soffrono del cosiddetto Christmas blues è che il Natale sia solo una questione di marketing e non aggiunga alcun valore. Ovviamente c’è molto interesse commerciale intorno al Natale, ma è anche un’occasione per riservare uno spazio di tempo in cui tutta la famiglia si riunisce e ci si incontra con gli amici. Oltre ad essere un momento di svago e divertimento. A volte la quotidianità non trova lo spazio per questi momenti di incontro.

A livello emotivo, si entra in uno stato di malinconia, tristezza, sentimenti di solitudine o addirittura irritazione o rabbia.

A livello comportamentale, si evita di andare alle feste, si prova una stanchezza eccessiva quando si fa la spesa o agli incontri con amici e parenti, che può portare all’isolamento e a raggiungere alti livelli di stress.

Ci sono persone più sensibili a queste date?

Ci ​​sono tre gruppi con maggiore suscettibilità: quelle persone che stanno attraversando un lutto o una separazione dolorosa, quelle con problemi finanziari o conflitti familiari. C’è anche un altro gruppo che sono quelle persone che soffrono di ansia quando si tratta di socializzare.

Il Christmas Blues si può vincere. Come recuperare l’entusiasmo di quando eravamo piccoli

Alcune strategie utili possono essere:

Riprendi a decorare casa. Lasciati ispirare e usa l’immaginazione, questo può collegarti con i sentimenti e l’energia dell’infanzia.

Individua le fonti di stress e prova a gestirlo cercando soluzioni alternative. Ad esempio, se l’onere arriva dallo shopping natalizio, prova a proporre un “amico invisibile” in cui bisogna comprare un solo regalo, oppure cerca qualcosa di fantasioso che non comporti grandi spese, quasi sempre i regali migliori sono quelli personali. Anche una corretta pianificazione dello shopping, facendo un elenco di cosa comprare e dove, può essere di grande aiuto. Girare per un centro commerciale per vedere se si riesce a trovare qualcosa può risultare molto stressante.

Recuperare una tradizione che ti entusiasmava, ad esempio, andare a prendere una cioccolata calda con panna, visitare i tuoi posti preferiti, o cucinare il tuo dolce di quando eri piccolo.

Delega, se ti senti sopraffatto dal lavoro che deve essere fatto non sentirti in obbligo di fare tutto da solo, condividi i compiti con gli altri, non caricarti di tutto.

Identifica qualcosa di buono nel Natale, invece di concentrarti sugli aspetti negativi.

Suggerimenti per imparare a gestire un umore instabile durante il Natale

Concentrati sul positivo, ad esempio, apprezza il fatto di riuscire a passare del tempo con i tuoi cari, con cui è difficile coincidere il resto dell’anno

Rimani attivo e non isolarti

Sii flessibile con te stesso e con gli altri

Una buona comunicazione con la famiglia è fondamentale. Se ad esempio non hai voglia di andare a un pranzo o a una cena di famiglia, trova altri spazi per stare insieme senza dover seguire il rito alla lettera.

Mantieni un buon ritmo del sonno e non esagerare a tavola. Stare bene fisicamente ci aiuta anche a stare meglio mentalmente.