“Andiamo Via” è il nuovo singolo dei 10 Diaz

Disponibile in radio e su tutti i digital store “Andiamo Via”, il nuovo singolo della rock band 10 DIAZ, una ballad senza tempo per raccontare una storia di amicizia.

Una dimenticanza può accendere un ricordo passato? Un ricordo può diventare reale, può rivivere una seconda volta? Il passato può tornare? Sono le domande che i 10 DIAZ raccontano nel nuovo singolo, mostrando quello che la vera amicizia può giocare e fare, quando la speranza diventa, ancora una volta, una nuova realtà, ovvero una nuova storia da scrivere e raccontare.

“Andiamo Via” è accompagnato dal videoclip per la regia di Federico Morlupi, sceneggiatura di Federico Morlupi e Giuseppe di Palma, service e fotografia di Riccardo Lubrano.

I 10 DIAZ si raccontano, immersi nella splendida cornice della loro città Livorno, o come la definiscono “un set a cielo aperto…”, dove il raccontarsi e ritrovarsi, strizzando l’occhio al passato rimane sempre e solo un punto di ripartenza.

Video: https://youtu.be/9ntvS4truaY

Biografia

I 10 Diaz esordiscono nel 2013 a Casa Sanremo col singolo “BENVENUTI IN QUESTO MONDO” premiato dallo spazio AFI a Casa Sanremo come Band rivelazione 2013. A seguito usciranno altri 2 singoli, tutti con videoclip, come “NELLA NOTTE” (2013) e “SENZA VIA DI USCITA” (2014) che confluiranno infine nell’album “Benvenuti in questo mondo” per Cloudisque/Divinazione Milano

Nel 2015 la band torna alla ribalta con altri 3 singoli ed un nuovo album realizzato in in seguito, dal titolo “NATI IL 30 FEBBRAIO” (2018) per la Top Records di Milano col singolo di esordio “LA MIA CHITARRA” (2015), poi visto il forte interesse di alcuni emittenti radiofoniche in specie estere esce il secondo singolo, sempre con videoclip “DICONO DI TE” (2016) che riscuoterà un discreto successo sulle radio nazionali ed estere. Dopo gli ottimi risultati la band ci riprova con un terzo singolo “CHE COSA SEI PER ME” (2017) che su Facebook, col proprio videoclip, diventa “virale” fino a toccare le 238000 visualizzazioni. Questi due ultimi brani sono stati tradotti pure in spagnolo per il mercato come Brazile, Argentina,Messico

Nel 2018 La band realizza un singolo e videoclip Omaggio per commemorare dopo un anno la catastrofe che colpì la loro città Natale Livorno nel 2017 dal titolo “LIVORNO 10 SETTEMBRE”.

Nel marzo 2020 La band realizza un piccolo videoclip fatto in casa “Esiste un tempo per ogni cosa” un vecchio brano del 2013 realizzato con numerosissimi selfie arrivati per gioco alla band.

Nel giugno dello stesso anno esce un nuovo singolo “ANIMA LIBERA” che in poco tempo sfiora i 300000 streaming su Spotify, dopo due mesi dalla sua pubblicazione.

Nell’Estate 2021 esce BALLA CON ME un brano per l’estate, che sarà il preludio all’uscita di questo nuovo singolo ANDIAMO VIA che, pubblicato qualche mese fa ha raggiunto oltre 180000 streaming su Spotify e convinto la band a realizzare un radio edit e videoclip per uscire sulle radio e tv.