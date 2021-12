Steatoepatite non alcolica: Gsk e Arrowhead insieme per un farmaco

GSK stringe un accordo con la biotech Arrowhead per un candidato farmaco per la NASH, la steatoepatite non alcolica

GlaxoSmithKline ha raggiunto un accordo di licenza potenzialmente del valore di oltre 1 miliardo di dollari per un farmaco basato sulla RNAi dal nome in codice ARO-HSD sviluppato da Arrowhead Pharmaceuticals. Il candidato, che ha come obiettivo HSD17B13, è attualmente in fase iniziale di sviluppo per la steatoepatite non alcolica (NASH).

La NASH è un tipo avanzato di malattia del fegato grasso non alcolica (NAFLD) che è causata da un accumulo di grasso nel fegato che alla fine porta alla cicatrizzazione dell’organo. È comune nei pazienti in sovrappeso o obesi. Ad oggi, non esiste un trattamento standard per la NASH, ma gli interventi per rallentare la sua progressione comportano drastici cambiamenti nello stile di vita, come perdere peso e adottare una dieta sana. La NASH non trattata che porta alla cicatrizzazione può portare a una condizione mortale chiamata cirrosi.

Come parte dell’accordo, Arrowhead riceverà $120 milioni in anticipo, ed è ammissibile per ulteriori pagamenti di $30 milioni all’inizio della fase II, più $100 milioni dopo una lettura di successo della fase II e il primo paziente è dosato in un trial di fase III. L’azienda riceverà fino a 190 milioni di dollari alla prima vendita commerciale, e fino a 590 milioni di dollari in pietre miliari legate alle vendite, così come le royalties a livelli.

La transazione, che dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2022, dà a GlaxoSmithKline una licenza esclusiva per sviluppare e commercializzare ARO-HSD in tutti i territori tranne la Cina, dove Arrowhead manterrà i diritti. Inoltre, la casa farmaceutica britannica sarà interamente responsabile dell’ulteriore sviluppo clinico e della commercializzazione del farmaco al di fuori della Cina.

Potenziale farmaco first in class

John Lepore, capo della ricerca di GlaxoSmithKline, ha detto che “le prove genetiche convincenti che collegano le varianti HSD17B13 con la protezione del fegato dalle lesioni infiammatorie suggeriscono che c’è un’opportunità di produrre un farmaco first in class per ridurre le conseguenze cliniche della NASH”.

HSD17B13 fa parte della famiglia delle idrossisteroidi deidrogenasi che metabolizza gli acidi grassi, gli ormoni e gli acidi biliari. Arrowhead ha citato i dati pubblicati nel NEJM nel 2018 che indicano che una mutazione di perdita di funzione in HSD17B13 fornisce una forte protezione contro l’epatite alcolica, la cirrosi e la NASH, con una riduzione del rischio di circa il 30% al 50% rispetto ai non portatori.

Nel frattempo, i risultati dello studio di fase I/II AROHSD1001 sono stati recentemente presentati al meeting annuale dell’American Association for the Study of Liver Disease (AASLD). Lo studio a dose singola e multipla sta valutando ARO-HSD in un massimo di 74 volontari sani normali e pazienti con NASH o sospetta NASH.

L’azienda ha riferito che tutti i pazienti trattati alla dose di 200 mg hanno mostrato riduzioni dell’mRNA superiori al 90%, mentre le diminuzioni di ALT e AST sono state viste a dosi di 100 mg o più. Secondo l’amministratore delegato Christopher Anzalone, i risultati suggeriscono che ARO-HSD potrebbe essere “la prima terapia sperimentale per ottenere robuste riduzioni dei livelli di mRNA e proteine dell’HSD17B13 epatico, portando a riduzioni di ALT, un enzima epatico tipicamente elevato nelle malattie del fegato come la NASH”.