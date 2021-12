“Nostalgia” è il nuovo singolo di Ortel, disponibile in radio e nei digital store per Gotham Dischi con distribuzione Artist First

Si tratta di un brano autobiografico che mette a nudo un sentimento puro ed indiscusso che tutti provano almeno una volta nella vita.

“È la storia di un ragazzo che pensa a parecchi momenti del passato, trascorsi insieme ad una persona, e li racconta mettendo in risalto il fatto che tutto ciò di cui sta parlando gli manca – dichiara lo stesso artista – Anche se a tratti pensa che la fine di tutto ciò, sia un bene per entrambi. Il messaggio nascosto all’interno del brano è: Non lasciarti scappare persone ed occasioni uniche, così che un giorno sarai con quella persona o in quel preciso contesto a parlarne, senza fare riferimento a un rimorso o a un rimpianto del passato”.

Ortel – al secolo Oreste De Devitiis – nasce a Napoli nel 2001 e a soli cinque anni inizia a studiare batteria e percussioni. La sua famiglia di medici, avvocati ed architetti rende il suo percorso musicale complicato, ma non impossibile.

“Non è sempre facile farsi capire correttamente e a quanto pare a parole non riesco. Quindi ho dovuto farlo tramutando le mie emozioni in Musica. È nato tutto per Bisogno. Io ho bisogno di fare musica”.

Accompagna la sua attività di Graphic designer alla pubblicazione di brani: il primo, “Sguardi”, è uscito a gennaio 2020 e parla di quanto sia difficile vivere senza gli sguardi della persona amata.