Mavì in radio con la canzone “Malinteso”

Disponibile in rotazione radiofonica “Malinteso” (Cantieri Sonori), nuovo brano di MAVÌ. Il singolo è presente su tutte le piattaforme di streaming

Continua l’evoluzione artistica di MAVÌ che, dopo aver pubblicato i singoli “Noire” e “La Ragazza Di Vetro”, torna con “MALINTESO” (Canigiula, Sidoti), brano presentato in anteprima questa estate sul palco del contest “Deejay On Stage”. La canzone parla di un incontro. Ma cosa succede quando ci sono dubbi sul tipo di relazione che due persone stanno vivendo e si finisce nella cosiddetta friendzone? Se da un lato ci fosse amicizia ma dall’altro si vedesse qualcosa di più? “Malinteso” racconta di una ragazza decisa, ai limiti del tatto, dura e distaccata, che ha condiviso bei momenti con una persona, ma ai quali non ha saputo dare valore diverso se non quello di una forte amicizia.

«Questo brano è stato scritto qualche mese fa, come sempre molto di getto, partendo da esperienze di vita vera – racconta l’artista a proposito della nuova release – A differenza dei miei primi due brani, “Noire” e “La Ragazza Di Vetro”, dove mi sono messa a nudo raccontando esperienze che ho vissuto in prima persona, in questo nuovo singolo ho voluto immedesimarmi in esperienze sentimentali raccontatemi da amiche. Io ed il mio produttore e autore con me, Marco Canigiula, abbiamo voluto raccontare ciò che spesso non viene raccontato: Il rifiuto di una donna nei confronti di un uomo palesemente innamorato, forse perché non le interessa davvero o forse perché non riesce a guardare oltre una semplice amicizia».

Biografia

Ludovica, in arte Mavì, nasce a Roma il 23/04/1996. Molto determinata, considera la capacità di applicarsi e di allenarsi un elemento fondamentale per la crescita personale. Amante dell’arte in tutte le sue manifestazioni, dal disegno al ballo alla fotografia, ha sempre posto la musica al primo posto dedicandogli cuore e tempo. Inizia ad appassionarsi all’arte canora all’età di 10 anni durante una recita scolastica in cui interpreta il ruolo di cantante solista, da quel momento la musica occupa un posto fondamentale nella sua vita. Il desiderio di prendere lezioni di canto si esaudisce solo all’età di 13 anni e in età più adulta prende lezioni di pianoforte. Nel 2020 dopo aver fatto esperienza in locali, collaborato con Pierfrancesco Bazzoffi e Alessandro Sgreccia (rispettivamente bassista e chitarrista dei Velvet), partecipato a casting di svariati talent e alle fasi finali di festival importanti, si è concentrata sul percorso universitario, laureandosi in lingue straniere alla Sapienza di Roma. Come il suo nome d’arte suggerisce, attraverso le sue canzoni ci racconta la sua vita, ci chiarisce la sua essenza: una ragazza apparentemente semplice, ma dall’animo eccentrico; una ragazza che ama vestirsi di musica. Nell’autunno 2020 conosce la realtà di Cantieri Sonori di Marco Canigiula e decide di affidarsi a loro per realizzare il suo primo vero progetto artistico che si concretizza con l’uscita, nel febbraio 2021, del suo primo singolo “Noire” (Canigiula, Sidoti, La Terza) e in giugno del singolo “La Ragazza Di Vetro” (Canigiula, Sidoti, Orlandi). A luglio di questo anno viene selezionata tra i 40 artisti, su una selezione di più di 600 candidati, dell’ultima edizione di ‘Deejay On Stage’ presentando in anteprima a Riccione il singolo “Malinteso” (Canigiula, Sidoti).