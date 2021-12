I The_Mills su YouTube con il nuovo videoclip

La collaborazione tra The_Mills e Andrea T. Barbiero trova una sua quarta forma: disponibile su YouTube il nuovo videoclip

Dopo due performance condivise nel 2019 e la live session drumless dell’estate 2020, all’interno dell’installazione a forma di nido Spazio Q-19, la collaborazione tra The_Mills e Andrea T. Barbiero trova una sua quarta forma. Da una sinergia metafisica e teatrale si è giunti progressivamente ad una divisione apparente delle due arti, che vede Barbiero esprimersi attraverso la land art site specific e la band finalmente in elettrico. Il legame rimane però forte e vivo, la musica di The_Mills trae energia da ZONA PORTA ORO diventandone proiezione udibile.

L’opera racconta nella sua conformazione il periodo che tutti stiamo vivendo. La protagonista nascosta è la direzione chiara e decisa che si scorge attraverso l’installazione (cit. Andrea T. Barbiero). La giornata di riprese (svoltasi il 20 giugno 2021) è stata definita una passeggiata tra vicini di casa da Andrea T. Barbiero. Si è conclusa con una pizza e birra ascoltando alla radio Italia – Galles ai piedi dell’opera.

The_Mills ha scelto di interpretare in questa occasione: Berlin (inedito che aprirà il prossimo lavoro discografico in uscita per Dischi Soviet Studio), Useless (primo singolo della band uscito per Dischi Soviet Studio nella primavera 2021), Invain (primo brano del primo disco della band CERISE, uscito nel 2020 per Overdub Recordings) e A Liar In the Sun (secondo singolo della band uscito per l’etichetta di Cittadella nell’estate 2021 e inserito nella playlist editoriale Spotify Rock Italia). La band sta programmando l’uscita del suo secondo album per i primi mesi del 2022.

Guarda il video di THE MILLS – Live At Zona Porta Oro QUI

I The_Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per “rielaborare i miei demoni come fossi su un’amaca in una stazione di servizio”. L’album d’esordio Cerise è stato pubblicato nel 2020 da Overdub Recording. La band, nel frattempo stabilizzatasi attorno a Morris e Augusto Dalle Aste, ha visto il successivo inserimento di Federico Leder, quindi dell’ultimo arrivato Piero Pederzolli. Nell’Aprile 2021 pubblicano il singolo Useless per Dischi Soviet Studio.