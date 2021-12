“Gli Amori di Cucù” è il nuovo libro di Romina Caruana

L’attrice siciliana Romina Caruana in libreria e negli store online con il nuovo romanzo intitolato “Gli Amori di Cucù”

Fuori il romanzo “Gli Amori di Cucù” (2021 – A&B Edizioni) dell’attrice siciliana Romina Caruana, una Dark Romantic Comedy ambientata tra Roma e Los Angeles che narra le vicende di Cucù Salami, un’attrice quarantenne, adorabile e disarmante, alla disperata ricerca di un amore in una società piena di cinismo.

Cucù rappresenta l’archetipo universale di una donna alla ricerca del ‘e vissero felici e contenti.’ La sua storia è la storia di ogni essere umano alla ricerca del vero amore. L’unicità di Cucù sta nella sua capacità di essere appassionata, acuta e piena d’entusiasmo. Questa inusuale combinazione la rende irresistibile. Attraverso un candido sguardo su ciò che significa ‘cercare la verità’ in ogni forma, la storia di Cucù è una celebrazione dell’essere umano nelle sue forme più stravaganti, dipinta con humor perfino nei contesti più contorti.

L’AUTRICE

Romina Caruana è un’attrice e scrittrice nata ad Agrigento. Consegue il diploma di attrice presso la scuola di recitazione ‘Teatés’ diretta da Michele Perriera a Palermo. Si trasferisce a Roma nel 2000. Qui, insieme ad un gruppo di attori ed a Michael Margotta (membro dell’Actors Studio di N.Y.), assiste alla nascita de Actor’s Center, dove seguirà periodici workshop su “Training sull’attore”, “Analisi del testo”, “Come scrivere una sceneggiatura”.

Ha lavorato con Arnoldo Foà, Anna Mazzamauro e Vincent Schiavelli. Riceve il premio Migliore attrice non protagonista dal Rotary Club, per la sua performance nella miniserie Il Figlio della Luna (2009). Nel 2011 si trasferisce a Los Angeles dove ha vissuto fino al 2020. In America ha il privilegio di perfezionare il lavoro attoriale con Susan Batson, la coach di Nicole Kidman, Juliette Binoche e Lady Gaga. Nel 2021, il corto ‘Melania’s Divorce’ vince più di 45 premi nei festival di tutto il mondo nelle categorie Best Actress, Best Screenplay, Best Women’s film e Best Score. Si aggiudica il premio Best Actress al Hollywood International Golden Age Festival, al New York International Women Festival e Migliore sceneggiatura al Hollywood Golden Awards. Gli amori di Cucù è il suo secondo libro, che verrà pubblicato a dicembre 2021 da A&B editore, Gruppo Bonanno. Il libro mette in luce la complessità odierna dei rapporti di coppia. Ha terminato le riprese della miniserie Rai Letizia Battaglia, regia di Roberto Andò, nel ruolo di Antonietta Stagnitta. (RAI Uno, Bibi Film). Attualmente è impegnata sul set di The Bad Guy regia di G. Fontana & G. Stasi nel ruolo di Giusy Corifena. (Indigo Film per Amazon Prime).

Bibliografia:

2012 È solo un gioco di anime, Ciesse Edizioni

2021 Gli amori di Cucù, A&B Editore