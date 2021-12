Diabete: disfunzioni sessuali per 1 adulto su 3

Un terzo degli adulti con diabete di tipo 1 o di tipo 2 soffre di disfunzioni sessuali, associate a un maggior carico psicologico negli uomini e ad ansia nelle donne

Circa un terzo degli adulti con diabete di tipo 1 o di tipo 2 soffre di disfunzioni sessuali, associate a un maggior carico psicologico legato alla gestione della malattia negli uomini e a un peggioramento dello stato emotivo e all’ansia nelle donne, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Diabetic Medicine.

«Questo studio ha dimostrato che uomini e donne con diabete manifestano tipi differenti di disfunzione sessuale» hanno scritto il primo autore Jolijn Van Cauwenberghe e colleghi del dipartimento di endocrinologia, diabetologia e metabolismo presso l’ospedale universitario di Anversa in Belgio. «Inoltre, negli uomini le disfunzioni sessuali erano associate in modo indipendente all’età avanzata, a una maggiore circonferenza della vita e una durata del diabete più lunga. Un numero maggiore di donne con disfunzioni sessuali presentava invece disturbi del benessere, distress da diabete (il peso psicologico che viene percepito dal paziente nel dover gestire la propria malattia cronica e nel dover affrontare il futuro) e sintomi di ansia da moderati a gravi rispetto alle donne senza disfunzioni sessuali».

Lo studio MILES

I ricercatori hanno analizzato i dati dello studio osservazionale Diabetes Management and Impact for Long-Term Empowerment and Success (MILES), condotto in Belgio per studiare gli aspetti psicosociali della convivenza con il diabete. Gli adulti diabetici sono stati invitati a completare un sondaggio online della durata di 60 minuti.

Per misurare la disfunzione sessuale e la sua gravità è stata utilizzata la Short Sexual Functioning Scale, per il benessere emotivo generale il WHO-5 Well-Being Index, per l’ansia la Generalized Anxiety Disorder 7-item scale e per distress da diabete la Problem Areas In Diabetes scale. Dei 1.935 partecipanti che hanno completato il sondaggio, sono stati inclusi nell’analisi i 756 che hanno riferito di essere stati sessualmente attivi nelle ultime 4 settimane e hanno completato la Short Sexual Functioning Scale.

Disfunzioni sessuali differenti tra uomini e donne

La disfunzione sessuale è stata segnalata dal 36% degli uomini e dal 33% delle donne, dove le più comuni erano la disfunzione erettile e dell’orgasmo per gli uomini e una diminuzione del desiderio sessuale, problemi di lubrificazione e disfunzione dell’orgasmo per le donne.

Dopo l’aggiustamento per il tipo di diabete, retinopatia e neuropatia, gli uomini avevano maggiori probabilità di avere disfunzioni sessuali se erano più anziani (OR = 1,05, p=0,022), avevano una maggiore circonferenza della vita (OR = 1,04, p<0,001) e una durata del diabete più lunga (OR = 1,04, p=0,007).

Una percentuale più elevata di donne con disfunzioni sessuali presentava un minor benessere (36% vs 25%, p=0,036), un elevato distress da diabete (36% vs 21%, p=0,003) e ansia da moderata a grave (20 % vs 11%, p=0,026) rispetto alle donne senza disfunzione sessuale. Una quota maggiore di donne con disfunzioni sessuali hanno riportato un ridotto benessere emotivo rispetto agli uomini (36% vs 20,7%, p=0,006). Un numero maggiore di uomini con disfunzioni sessuali presentava un elevato distress da diabete rispetto a quelli senza disfunzioni (20% vs 12%, p=0,026).

«Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio i meccanismi biologici, psicologici e sociali che sono alla base delle disfunzioni sessuali nei diabetici» hanno scritto i ricercatori. «Per rivelare meglio il legame tra disfunzioni sessuali e dati biologici, gli studi dovrebbero basarsi su dati clinici misurati oggettivamente che coprono antropometria, metabolismo del glucosio, disfunzione microvascolare, altri disturbi endocrini, complicanze diabetiche a breve e lungo termine. Il tutto dovrebbe essere combinato con strumenti convalidati o colloqui psichiatrici diagnostici standardizzati per misurare i problemi di salute mentale e la qualità della relazione con i partner».

