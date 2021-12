Da Malo Cashmere le eleganti proposte Very Peri

Girocollo e collo alto sono le eleganti proposte in Very Peri, PANTONE Color of the Year 2022, di Malo Cashmere

Pantone ha annunciato il colore dell’anno: Very Peri, un’accesa tonalità di blu pervinca, con un sottotono di viola-rosso. La tinta scelta a rappresentare il 2022 mixa la calma del blu all’energia del rosso. Il risultato: un nuovo colore simbolo dell’innovazione e della trasformazione globale in atto. PANTONE 17-3938 Very Peri mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa.

Ed ecco le eleganti proposte di Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, in questa vibrante, energica e vitale tonalità:

Girocollo in puro cashmere con trecce e maniche a sbuffo, €760,00.

Collo alto in puro cashmere, ricamato e intarsiato con maxi decorazioni floreali, €2.240,00

Questo caldo e avvolgente pullover è ricamato a mano. Gli artigiani magliai impiegano ben 4 ore di lavorazione per ciascun pullover.

Per lei e per lui, sciarpa voile in puro cashmere, € 625,00.