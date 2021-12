“Sollievo” è la nuova canzone di Ben Cavendish

Biografia Ben Cavendish, si affaccia alla musica da giovanissimo studiando vari strumenti musicali, dalla batteria alla chitarra. Raccoglie esperienze di musica live e crescendo le sue esperienze ed influenze lo portano ad affacciarsi alla musica più urban e hiphop ed inizia anche a produrre i suoi brani. A marzo entra nel roster artistico di Cantieri Sonori e pubblica il singolo “Asfalto” Serena Ventre, in arte ASHES, è una cantautrice pop. Classe ’97, si laurea in Songwriting all’ICMP di Londra. È proprio a Londra che inizia a muovere i primi passi della sua carriera musicale. Oltre alle opportunità di performance e co-writing fornite dalla sua università, co-scrive una canzone per l’artista spagnolo Blas Cantó (Warner Music), rilasciata nel suo primo album da solista, e dedica alcuni mesi al busking, esibendosi nelle strade più famose di Londra. Tornata in Italia dopo quattro anni, Serena inizia a dedicarsi alla scrittura di brani in italiano per il suo progetto artistico. Lavorando come cantante e autrice freelance sulla piattaforma Fiverr, ha modo di sperimentare con generi diversi, migliorando la sua flessibilità creativa.