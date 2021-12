Il regalo di Natale più originale è la “Canzone Fattapposta”

A Natale un regalo d’arte: la “Canzone Fattapposta”. Una creazione personalizzata che diventa anche gesto di solidarietà e sostegno

L’era dei consumi è stata messa a dura prova da un fatto storico come la pandemia, che ci ha messi davanti all’evidenza che quel che più ci mancava nei terribili mesi della primavera 2020 non erano i beni ma il contatto umano con gli altri, coi nostri cari soprattutto. E non c’è momento come il Natale per percepire ancora più forte l’importanza della vicinanza delle persone che ci stanno a cuore…

Il duo teatral-musicale Duperdu ha inventato un modo molto particolare, contemporaneo e insieme “antico“ per festeggiare il Natale e fare sentire il nostro affetto a chi ci sta a cuore.

In un momento in cui si è a caccia del regalo perfetto, eccone uno che tocca le corde dell’animo e dura davvero per sempre.

“Dacci un titolo, un tema, dei ricordi, un’idea, una suggestione, qualsiasi ispirazione possibile, e noi scriveremo una canzone per chi ti sta a cuore”, questo è lo slogan firmato Duperdu.

La “storica” coppia di chansonnier milanesi, Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, compone una canzone cucita su misura per far sentire il tuo affetto e mandare un messaggio speciale per questo Natale.

È semplicissimo.

Per ordinare una Canzone Fattapposta o una Serenata Fattapposta è sufficiente compilare il form on-line sul sito https://www.minimatheatralia.it/la-canzone-fattapposta-dei-duperdu/ rispondendo a un breve questionario che inquadra il destinatario: chi è, che lavoro fa, quali sono le sue caratteristiche, cosa gli piace e quello che proprio non vuole sentire.

Questi saranno gli ingredienti di base che alimenteranno la creatività die Duperdu. La canzone fattapposta verrà poi inviata via mail o whatsapp in MP3 e il testo in PDF: la pergamena della canzone, con la grafica tutta Duperdu, potrà essere appesa all’albero o spedita alla persona cara.

Per chi lo desidera, la sorpresa potrà anche arrivare al destinatario con una videochiamata o tramite piattaforma online.

Per chi abita nel comune di Milano c’è inoltre la possibilità di ricevere la Canzone Fattapposta suonata sotto casa, una vera e propria Serenata Fattapposta, un piccolo concerto eseguito dal vivo, riscoprendo il valore dell’incontro ancora più potente dopo il forzato isolamento.

“Equipaggiati con i più svariati strumenti prêt-à-porter, arriveremo sotto le vostre finestre o sul vostro pianerottolo per dedicarvi indimenticabili gorgheggi.”

Un regalo assolutamente unico perché personalizzato, unico perché opera d‘arte, unico perché fa anche beneficenza.

Il progetto, infatti, fa parte della campagna di raccolta fondi per sostenere le attività di Teatro Sociale e di Comunità dell’Associazione di Promozione Sociale Minima Theatralia. www.minimatheatralia.it

La stessa associazione, a sua volta, devolverà direttamente parte del ricavato alla Cooperativa Diapason, partner del progetto di teatro e periferia, che offre con grande sacrificio servizi di prossimità per le famiglie bisognose. www.coopdiapason.it

I Duperdu hanno iniziato questo progetto proprio durante il lockdown, arrivando a oggi a comporre oltre 300 canzoni personalizzate. Dopo essersi dedicati alle città lombarde più colpite dal COVID (Codogno, Alzano Lombardo…) con le 25 canzoni dei tour Camios con il Teatro Franco Parenti ed essere stati ospiti a Rai 3 nel programma di Geppi Cucciari Che Succede, su Radio2 in A ruota libera di Francesca Fialdini e Valerio Scarponi, ripropongono oggi questo progetto così amato per celebrare le feste nel loro significato più sincero.

