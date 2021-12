I Puro Veneno online con il brano “Interstellare”

Chitarra distorta, basso e batteria sono gli ingredienti di INTERSTELLARE, il brano singolo d’esordio dei PURO VENENO: una canzone genuina e autentica, come la vocazione rock che ne ha portato la nascita.

“Senza pensare, ritorni a sognare” canta la band emiliana, che ha deciso di presentarsi al largo pubblico con un brano dedicato all’attenzione, come atto rivoluzionario. Se i cellulari ci separano dal mondo, basta riporre la tecnologia nello zaino per riprendere contatto con la verità: un “inconscio interstellare, capace di far male” ma anche di salvarci.

Un testo e un arrangiamento schietti, nelle mani esperte di tre artisti – Jack Tormenta, Marco Orsini e Max Lambertini – già conosciuti per i loro percorsi musicali in tutta Italia.

Il brano è il primo tassello del percorso che porterà la pubblicazione del primo disco dei PURO VENENO: un album di inediti, guidato dal puro e semplice gusto di suonare.

PURO VENENO | BIOGRAFIA

Puro Veneno è un progetto che nasce dall’incontro tra Jack Tormenta, Marco Orsini e Max Lambertini, e da un’esigenza, dalla necessità che accomuna tutti i membri della band: suonare. Suonare e sentire quell’alchimia che ripaga l’anima. Questa è l’unica cosa che conta.

Marco Orsini e Max Lambertini registrano i primi dischi alla fine degli anni ‘90, rispettivamente come batterista e bassista, con i Natural, band rock/indie di rilievo della scena locale ferrarese e non, fondata insieme a Max Stirner Fusaroli (noto produttore discografico) e con la partecipazione di Giorgio Canali alla produzione. Successivamente Marco fonda a Roma la band Mor’s, assieme a Jack Tormenta e altri amici musicisti di vecchia data, incidendo un EP e l’album omonimo, e portando la sua musica nei principali locali della capitale. Lotta da sempre in prima linea per la difesa dei diritti delle minoranze, traducendo in canzone temi sociali e politici e accompagnando il tutto con melodie e ritmi africani e latini. Nel 2005 Max pubblica il primo EP dei Koiné, band pop/rock fondata insieme a Stefano Sardi, con la quale realizza 3 EP, 5 singoli, 2 album, 3 tour nazionali e oltre 500 concerti, fino al 2013. Tra il 2008 e il 2010 pubblica 1 EP ed 1 album con il progetto rock-elettronico Triobrio Deluxe, riscuotendo larghi consensi di pubblico e critica.