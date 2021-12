Deloitte e ASIO siglano un accordo

Tutela nell’esercizio della professione di specialista in ortodonzia: questo è uno degli obiettivi di ASIO che ha siglato una partnership con Deloitte

Una tutela che si attua anche attraverso relazioni e progetti di supporto per regolamentare meglio il rapporto tra specialisti in ortodonzia e studi odontoiatrici, alla luce di un buco normativo e di una formula contrattuale formale.

In questa ottica, si inquadra l’accordo di convenzione tra il Gruppo Deloitte Legal – Società tra Avvocati e ASIO siglato per il supporto e la consulenza in tema di contratti che regolamentano il rapporto tra studi odontoiatrici e consulenti specialisti in ortodonzia.

In virtù dell’accordo, Deloitte Legal ha redatto e fornito ad ASIO – disponibile in area riservata per tutti i soci – il modello proforma di contratto di consulenza, realizzato in collaborazione con il Dott. Comm. Matteo Lovecchio di Context Consulting Srl, già commercialista dell’ANDI BARI e BAT da più di 20 anni.

Inoltre, nello stesso accordo, Deloitte Legal si propone di fornire un supporto one-to-one ai soci ASIO che hanno necessità di redigere contratti di consulenza chiari e disciplinati: Deloitte Legal è una realtà nazionale e internazionale con otto sedi in Italia e poi di 200 professionisti.