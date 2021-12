Covid: strategia vaccinale mix and match è efficace

COVID-19: uno studio britannico pubblicato su The Lancet sostiene la strategia di richiamo mix-and-match, che si è dimostrata efficace

Uno studio britannico ha scoperto che sei diversi vaccini COVID-19 erano sicuri ed efficaci quando somministrati come richiami in persone doppiamente vaccinate con Vaxzevria di AstraZeneca o Comirnaty di Pfizer/BioNTech. I risultati dello studio di fase II COV-BOOST, pubblicato su The Lancet, sembrano sostenere la strategia “mix-and-match” di offrire un vaccino diverso come richiamo rispetto a quello dato nella serie primaria.

“È davvero incoraggiante che una vasta gamma di vaccini, utilizzando diverse tecnologie, mostri benefici come dose di richiamo per uno di questi vaccini”, ha detto Saul Faust, leader dello studio, aggiungendo che questa vaslutazione “dà fiducia e flessibilità nello sviluppo di programmi di richiamo qui e a livello globale, con altri fattori come la catena di approvvigionamento e la logistica anche in gioco”.

COV-BOOST ha incluso 2878 persone di 30 anni o più che avevano ricevuto una vaccinazione iniziale a due dosi con Vaxzevria o Comirnaty. I partecipanti sono stati potenziati da 10 a 12 settimane dopo la loro serie primaria con uno dei sette vaccini, tra cui Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax di Moderna, NVX-CoV2373 di Novavax, VLA2001 di Valneva, Ad26.COV2.S di Johnson & Johnson o CVnCov di CureVac.

Sono state testate anche mezze dosi dei vaccini di Pfizer/BioNtech, Novavax e Valneva.

Per il richiamo, i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a un vaccino contro il coronavirus o un vaccino contro la meningite come controllo.

I ricercatori hanno detto che i loro risultati dimostrano che “l’immunogenicità del boost di terza dose omologo o eterologo con tutti i vaccini testati era superiore al controllo”. Tutti e sette i vaccini hanno aumentato i livelli di anticorpi della proteina spike in modo significativo dopo due dosi di Vaxzevria, anche se solo sei lo hanno fatto dopo due dosi di Comirnaty, con VLA2001 che non è riuscito a raggiungere il risultato.

Gli investigatori hanno anche osservato “differenze sostanziali” nelle risposte umorali e cellulari con diversi booster. Tra quelli innescati con Vaxzevria, i livelli di anticorpi dopo 28 giorni variavano da 1,8 volte superiore nel gruppo VLA2001 a mezza dose, a 32,3 volte per i soggetti potenziati con Spikevax. Per le persone vaccinate inizialmente con Comirnaty, la gamma era 1,3 volte più alta tra quelli potenziati con una mezza dose del jab di Valneva, a 11,5 volte più alta con il colpo extra Spikevax.

Inoltre, lo studio ha scoperto che le risposte delle cellule T sono state innescate in diverse combinazioni di vaccini di base e di richiamo, anche contro le varianti Beta e Delta, ma i ricercatori hanno detto che queste non erano prevedibili sulla base dei livelli di anticorpi della proteina Spike.

Nel complesso, i vaccini Spikevax e Comirnaty basati su mRNA hanno dato la migliore spinta agli anticorpi e alle cellule T, in particolare dopo due dosi iniziali di Vaxzevria. I ricercatori hanno notato che i risultati erano simili, indipendentemente dal fatto che le persone avessero più o meno di 70 anni.

Test Omicron in corso

“La (risposta) delle cellule T sembra essere più ampia contro tutti i ceppi varianti, il che ci dà la speranza che un ceppo variante del virus potrebbe essere in grado di essere gestito, certamente l’ospedalizzazione e la morte, se non la prevenzione dell’infezione, dai vaccini attuali”, ha osservato Faust. COV-BOOST ha preceduto la diffusione della variante emergente Omicron, ma Faust ha detto di aver condiviso i campioni con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito per generare dati anche per questo nuovo ceppo.

Le reazioni, segnalate più comunemente tra coloro che hanno meno di 70 anni, e sono state viste con tutti e sette i vaccini. Gli eventi avversi più comuni erano affaticamento, mal di testa e dolore al sito di iniezione che sono i più frequenti. Dei 24 eventi avversi gravi riportati nello studio, 19 erano associati ai vaccini.

Le azioni di Valneva sono crollate fino al 24% venerdì, probabilmente in relazione ai risultati dello studio. In risposta, l’azienda ha detto che “l’impostazione di questo studio ci porta a credere che COV-Boost non consente di raggiungere alcuna conclusione sull’uso di VLA2001 come richiamo in un contesto di vita reale”. Valneva ha aggiunto che “ritiene probabile che il breve intervallo tra la seconda iniezione e l’iniezione di richiamo possa aver influenzato negativamente i risultati per VLA2001, dato che un intervallo più lungo è generalmente richiesto per i vaccini inattivati”.

All’inizio di quest’anno, il governo britannico ha deciso di terminare il suo accordo di fornitura per VLA2001, citando una “violazione degli… obblighi” da parte di Valneva. L’azienda aveva precedentemente concordato in linea di principio con il governo britannico di fornire 60 milioni di dosi del candidato vaccino inattivato a virus intero, con un’opzione per acquistare altri 40 milioni di dosi.

Guardare all’immunità a lungo termine

Secondo Faust, i ricercatori valuteranno ora le risposte immunitarie a lungo termine in COV-BOOST conducendo ulteriori test a tre mesi e un anno dopo aver ricevuto i richiami. “Stiamo anche cercando di capire se un periodo più lungo tra la seconda e la terza dose migliora la risposta ai… vaccini di richiamo”, ha detto, notando che diversi studi avevano dimostrato questo effetto tra la prima e la seconda dose.

I dati riportati a ottobre da uno studio statunitense avevano suggerito che un approccio di richiamo misto potrebbe fornire risposte immunitarie paragonabili, se non migliori, a quelle ottenute con l’uso di un vaccino di richiamo.