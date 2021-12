Brembo premiata per la lotta ai cambiamenti climatici

Brembo è stata premiata per la leadership nella sostenibilità d’impresa da CDP (ex Carbon Disclosure Project), assicurandosi un posto nella prestigiosa A List

Brembo è stata premiata per la leadership nella sostenibilità d’impresa da CDP (ex Carbon Disclosure Project), assicurandosi un posto nella prestigiosa ‘A List’, stilata dall’organizzazione globale no-profit che misura l’impegno per l’ambiente delle aziende, delle città e delle organizzazioni. Il leader mondiale nei sistemi frenanti è tra le poche aziende che hanno ottenuto una doppia ‘A’. In totale, sono state quasi 12.000 le imprese che hanno raggiunto un punteggio sulla base dei dati presentati a CDP nel 2021.

Per CDP, Brembo si è dimostrata un’azienda leader a livello mondiale attraverso una significativa e trasparente azione nei confronti del cambiamento climatico e dei rischi della gestione delle risorse idriche. L’annuale analisi di CDP è ampiamente riconosciuta come il punto di riferimento globale sulla trasparenza e l’azione ambientale delle aziende. Nel 2021, oltre 590 investitori, con più di 110 mila miliardi di dollari di asset e 200 grandi organizzazioni, con una capacità di spesa di 5,5 mila miliardi di dollari, hanno richiesto alle aziende di divulgare i loro dati sugli impatti ambientali attraverso la piattaforma di CDP. Oltre 13.000 aziende hanno risposto, il più alto numero mai registrato.

CDP utilizza una metodologia dettagliata e indipendente per valutare queste aziende, assegnando un punteggio da D- a A basato sulla completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali e la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come la definizione di obiettivi ambiziosi e significativi e le relative performance ambientali raggiunte. Le aziende che non divulgano i propri dati o condividono informazioni insufficienti vengono classificate con una F.

Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo, ha dichiarato: “Il nostro impegno per l’ambiente diventa anno dopo anno sempre più incisivo, con l’obiettivo di diventare un’azienda carbon neutral entro il 2040. È la quarta volta consecutiva che riceviamo da CDP questo doppio riconoscimento alla nostra azione sostenibile. È un risultato molto importante e per noi ancora più gratificante in un anno in cui celebriamo il 60 anniversario dalla fondazione di Brembo. Proseguiamo il nostro percorso lavorando affinché i nostri processi e prodotti siano sempre più sostenibili”.

Brembo ha una forte cultura della sostenibilità che si traduce in un impegno trasversale a tutte le tematiche ESG. Il Gruppo ha ridotto le proprie emissioni di CO2 di quasi il 45% negli ultimi 5 anni (2015-2020) e aumentato l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, che rappresentano il 43% del totale, rispetto al 30% dello scorso anno. Tali sforzi fanno parte dell’ampia azione di Brembo a sostegno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fin dal 2018, quando la Società ha aderito all’Agenda 2030 dell’ONU.

I progetti per rafforzare ulteriormente l’impegno di Brembo per l’ambiente sono proseguiti anche nel 2021: quest’anno infatti Brembo ha deciso di piantare una foresta di oltre 14.000 alberi in Kenya per celebrare il suo 60° anniversario, donando un albero a ciascuno dei propri dipendenti. Sempre nel 2021, Brembo è stata inoltre inclusa tra le 40 aziende del nuovo indice MIB ESG lanciato da Euronext e Borsa Italiana e dedicato alle società quotate italiane che dimostrano le migliori pratiche di sostenibilità.

L’elenco completo delle aziende che sono incluse nella A List di CDP di quest’anno è disponibile, insieme ad altri punteggi raggiunti dalle aziende, a questo link: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.