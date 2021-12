Bofrost investe a Roma e cerca 10 persone per la filiale di Massimina

Lavoro: Bofrost investe su Roma e cerca 10 persone per la nuova filiale di Massimina che prevede di chiudere il suo primo anno di attività con 3 milioni di euro di fatturato

La spesa alimentare a domicilio entra a pieno titolo nelle abitudini dei consumatori di Roma e del Lazio. “Scoperta” da molti, per necessità, durante la pandemia, è oramai una realtà consolidata e rappresenta un mercato in forte espansione, capace di generare opportunità e lavoro. A dimostrarlo il caso di Bofrost: la nuova filiale di Roma Massimina dell’azienda, specializzata nella vendita porta a porta di specialità alimentari surgelati e fresche, prevede di chiudere l’anno commerciale 2021-22, il suo primo di attività, con 3 milioni di euro di fatturato.

«Bofrost ha da anni una filiale “storica” a Tiburtina, ma la forte crescita degli ultimi anni ci ha portati ad aprire nel Lazio altre tre filiali per servire Roma (Massimina appunto, oltre a Pomezia e Fiano Romano) e una quarta filiale a Supino, provincia di Frosinone– afferma l’area manager di Bofrost Italia Andrea Gori –. La domanda di prodotti alimentari di alta qualità, abbinati al servizio di consegna a domicilio, è in aumento e per questo abbiamo bisogno di nuovo personale. In particolare, per la filiale di Roma Massimina ricerchiamo 3 venditori e 7 promoter da inserire a breve».

Bofrost Italia, la cui sede centrale è a San Vito al Tagliamento (PN), è stata protagonista negli ultimi anni di una crescita costante e con i suoi prodotti serve nel nostro Paese 1,2 milioni di famiglie. Nel primo semestre (marzo-agosto 2021) ha realizzato un fatturato di 156,4 milioni di euro, sinonimo di una crescita del 36,2% in due anni.

L’azienda propone una gamma di prodotti sempre in evoluzione che comprende anche proposte senza glutine, vegetariane e vegane, bio e la sempre più ricca linea di prodotti freschi e specialità di gastronomia. «I clienti di Roma e dintorni – spiega sempre Gori – sono grandi consumatori di prodotti surgelati a base di pesce, sia al naturale sia in ricette pronte da portare in tavola. Nella top ten dei prodotti più venduti compaiono anche la paella e la pizza margherita, due specialità che tipicamente si consumano in compagnia, e la mozzarella di bufala campana: un prodotto fresco, DOP, che abbiamo aggiunto con successo di recente alla nostra gamma». Determinante anche la qualità del servizio: personale preparato che sa fornire consigli personalizzati, app e strumenti digitali (ordini online, pagamenti contactless, buoni pasto elettronici), comode consegne a casa con la sicurezza della non interruzione della catena del freddo.

In questo mercato ci sono tante opportunità da cogliere. Le posizioni aperte a Roma Massimina riguardano 3 venditori, che visitano i clienti a bordo dei mezzi refrigerati, e 7 promoter commerciali, che si occupano della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost). Requisiti per entrambe le figure: buona capacità di relazione e predisposizione a lavorare per obiettivi.

A disposizione della forza vendita ci sono strumenti digitali avanzati e app dedicate per gestire gli ordini e la relazione con il cliente, oltre a formazione qualificata con affiancamento, training e aggiornamento continuo. Concrete le possibilità di crescita professionale, oltre a misure di welfare aziendale (l’azienda è stata premiata Welfarevolution Award 2019 di Edenred).

Per candidarsi basta consultare la pagina dedicata alle carriere sul sito www.bofrost.it, dove è possibile cercare la filiale di interesse e inserire i propri dati e il CV, o semplicemente chiamando il numero 06.41420111 in orario di ufficio.