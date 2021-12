“Barivecchia” è il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia

Fuori per Mescal e in distribuzione ADA “Barivecchia”, il nuovo singolo del giovane cantautore pugliese Leonardo Lamacchia

Online per Mescal e in distribuzione ADA, Barivecchia, il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia, un giovane cantautore con la passione per l’arte, per il design e per la fotografia. Ma la vera e grande passione è la musica, quella musica che lo ha portato prima a Sanremo Giovani nel 2017 e poi ad Amici nel 2020. Quella musica che con Barivecchia ti entra e ti scalda come un raggio di sole, grazie al sound del sud d’Europa o ti avvolge come la nebbia del nord, attraverso le parole che creano quasi una cartolina, di quelle che compri, ma non spedisci.

“Ho saputo cosa significasse casa, non appena mi sono allontanato dalle onde della mia città. Poter andare via è una ricchezza, tornare significa non perdersi”, racconta l’artista.

La nostalgia è una strana sensazione; ti chiede di soddisfarla ma allo stesso tempo non vuoi cederle e allora tornano le immagini, riaffiorano le radici, e ti viene voglia di ballare per “risolvere il problema”. Barivecchia è tutto questo è molto altro: i profumi, le carte e le urla del mare, per essere a casa anche se non sei lì.

BIO:

Leonardo Lamacchia, classe ’94 è un cantautore di origini pugliesi. Laureato nel 2016 in Design, partecipa come concorrente nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017, classificandosi quarto con il brano Ciò che resta scritto insieme a Mauro Lusini e Gianni Pollex. Nello stesso anno pubblica l’EP Ciò che resta e apre numerosi concerti durante l’estate tra i quali quelli di Ermal Meta, Fabrizio Moro, Brunori SAS, Irene Grandi, Fabio Concato, Max Gazzè; partecipa a “Meraviglioso Modugno”, evento promosso dalla Rai in memoria di Domenico Modugno e riceve il Magnagrecia Award per la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Dopo una vita trascorsa a Bari, nel 2018, Leonardo decide di trasferirsi a Milano e lì scrive Sottovoce insieme a Gianni Pollex, Roberto Guglielmi e Stefano Milella, brano inserito nel disco “Essere qui” di Emma Marrone. Nel 2019 con Gianni Pollex, Stefano Milella, Valerio Buchicchio ed Ermal Meta, firma “Ercole”, canzone contenuta nel repack live del disco “Non abbiamo Armi” di Ermal Meta. Durante questi anni Leonardo si dedica alle sue passioni, la musica, il design, l’arte e la fotografia. Nel 2020 partecipa alla 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 pubblicando, durante il programma, Via Padova, Orione, Il Natale e L’Estate e Giganti, gli ultimi suoi lavori.