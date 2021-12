The Silent Sea sta per arrivare su Netflix

The Silent Sea ci porta sulla Luna: il lancio è confermato per il 24 dicembre. La serie Netflix è ambientata nell’anno 2075

Netflix ha confermato l’esordio del 24 dicembre e pubblicato il poster teaser di The Silent Sea. Ambientata nell’anno 2075 quando la Terra è devastata dall’esaurimento delle risorse naturali, questa serie Netflix segue una squadra d’élite inviata in missione speciale su una stazione spaziale abbandonata sulla Luna.

Il poster di The Silent Sea, svelato insieme alla data del lancio alla vigilia di Natale, mostra Song Jian (Bae Doona), un’astrobiologa che muove i primi passi sulla Luna. Fa parte di una squadra d’élite che ha il compito di salvare la Terra dalla rovina dopo l’esaurimento delle risorse naturali. Questa figura solitaria sulla Luna, un luogo ancora molto misterioso e perlopiù inesplorato, stimola la curiosità e apre le porte alla domanda: “Cos’è accaduto nella stazione di ricerca coreana abbandonata?” Mentre cercano elementi per salvare la Terra, i membri del team si trovano coinvolti in situazioni difficili ed eventi imprevisti nello spazio. I loro destini sono appesi a un filo e il pubblico rimarrà con il fiato sospeso.

The Silent Sea è una serie ispirata all’omonimo cortometraggio del regista Choi Hang-yong, che ha raccolto il plauso generale alla tredicesima edizione del Mise-en-scène Short Film Festival nel 2014. L’attore Jung Woo-sung è rimasto affascinato dalla storia alla quale Choi ha lavorato per oltre un decennio.

“Adoro le idee spettacolari alla base della storia e volevo collaborare a una serie fantascientifica 100% coreana”, dice Jung. La sua partecipazione alla produzione della serie si è fatta notare fin dall’inizio. Alla collaborazione creativa di questa irresistibile storia di esplorazione si è unita anche la sceneggiatrice Park Eun-kyo, che ha ricevuto premi per la Miglior sceneggiatura ai Korean Association of Film Critics Award per Mother e al Blue Dragon Film Award per Crush and Blush. Un cast travolgente, tra cui Bae Doona, Gong Yoo e Lee Joon, interpreta i membri del team che rischiano la vita per questa missione speciale. Con la sua sinergia e l’intensa suspense, il thriller fantascientifico The Silent Sea chiuderà sicuramente in bellezza il 2021 per i film e le serie dalla Corea.

The Silent Sea uscirà il 24 dicembre in tutto il mondo, solo su Netflix.