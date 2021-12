“Michael Jordan” è il nuovo singolo di Veniero

Veniero torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Michael Jordan”: la canzone è disponibile in radio e online sugli store digitali

Ecco il nuovo singolo di Veniero. Dopo i singoli Paracadute e Non è cambiato niente, Veniero torna con un brano dalle sonorità malinconiche che invita l’ascoltatore a riscoprire la propria creatività in maniera singolare, perché per farlo basta un nome: Michael Jordan.

“Questa canzone non parla di basket e non parla di supereroi con i superpoteri – spiega l’artista – Quando riguardi le vecchie azioni di MJ, anche se non sai niente di sport e non fai una corsa da dieci anni, ti sembra quasi scontato che masticare la sabbia e trasformarla in qualcosa di dolce sia possibile. Forse il segreto è non abituarsi al suo sapore e non perdere il gusto di essere arrabbiati.”

Biografia

Veniero è Fabio, cantautore milanese classe 1989, con alle spalle qualche bocciatura e molte assenze. Ha scelto di usare il nome del nonno, di cui non sa altro, per ricucire il legame col passato e non lasciarlo indietro. Ha esordito con il singolo Paracadute nella primavera del 2021 con l’etichetta Piuma Dischi con cui ha anche rilasciato in estate il secondo singolo Non è cambiato niente.