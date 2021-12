“Io e te” è il nuovo singolo del cantautore Fra

In radio “Io e te”, il nuovo singolo del giovanissimo cantautore Fra: il brano è disponibile anche sulle piattaforme digitali

Francesco Barbagallo, in arte “Fra”, è tra le nuova punte di diamante dei giovani cantanti emergenti della nostra nazione. Con la sua sincerità penetra nel cuore degli ascoltatori, parlando di sè e di un periodo della sua vita che gli ha trasformato il carattere.

Il suo brano “Io e Te” è la rinascita di un ragazzo dopo l’immenso dolore per la malattia della sorella. Questa è una storia autobiografica, il racconto della sua vita e della cicatrice che si porta sulla pelle: la terribile notizia di un oscuro male nemico, pervade il giovane da un immenso dolore e dalla tremenda paura di una prematura perdita. Il dolore e la sofferenza lo hanno segnato, portandolo a sentire la necessità di trasferire nero su bianco i suoi sentimenti.

C’è voluto solo il tempo per razionalizzare queste preoccupazioni e questo stato d’ animo: solo con grande forza emotiva e coraggio, Fra è riuscito a trasformare quella sofferenza in maturità, facendone tesoro.

“Io e Te” è un messaggio di speranza, la condivisone della forza rinnovata di un giovane uomo che a soli 17 anni sente il desiderio di trasmetterla ad altri. Quello che ha imparato Francesco? Che anche il più brutto dei mali può essere sconfitto con l’amore reciproco e la positività.

“Crederci fino in fondo” è il suo motto, un obiettivo di vita che lo aiuta a raggiungere continui traguardi (tra questi quelli musicali) superando i momenti bui.

Oltre alla sua profondità, si evidenziano anche le dolci parole del brano: “Insieme per sempre io e te / ora sei qui vicino a me / voleva portarti via da me / ma è un male che non ti vincerà “.

Un ritornello commovente, emozionante, che raffigura appieno l’attaccamento di questi due fratelli ma soprattutto la fiducia nello sperare in un domani migliore, lontano da ogni male. Il brano, pubblicato dall’ etichetta M&M-D&G Music, è stato composto per la parte del testo dallo stesso Fra mentre nella composizione della musica sono intervenuti Simone Del Freo e Massimo Guidi.

Biografia

Francesco Barbagallo in arte Fra ha 17 anni ed è un giovane cantautore originario della Sicilia. Studia canto da circa 7 anni e partecipa a Masterclass per migliorare la tecnica del songwriting. “Il mio più grande sogno è diventare un cantautore apprezzato” dice di sé.

A 13 anni, nel 2018, Vince la manifestazione ”Vocine nuove di Castrocaro”, con un suo inedito. Presente sulle piattaforme con due brani, il primo con il suo vero nome “Francesco Barbagallo” dal titolo “Paura di parlare” e dal 30 settembre scorso è fuori con il suo primo singolo con il nome d’arte “Fra” dal titolo ”Mi chiamo Ghili”.

Con il brano “Io e te” si presenta alle selezioni di Sanremo Giovani 2021. Con questo singolo, attualmente, il giovanissimo Artista è impegnato nella promozione radiotelevisiva.