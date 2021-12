I farmaci antipertensivi hanno un effetto sul diabete

Abbassare la pressione con farmaci antipertensivi previene le complicanze vascolari del diabete di tipo 2 e può arrestarne l’insorgenza

Ridurre la pressione sanguigna previene le complicanze vascolari del diabete di tipo 2 ma può anche arrestare l’insorgenza del diabete stesso, anche se gli effetti variano a seconda della classe di farmaci antipertensivi, secondo quanto emerso in una metanalisi pubblicata su The Lancet.

Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) e i bloccanti del recettore dell’angiotensina II (ARB), i cosiddetti bloccanti del sistema renina-angiotensina (RAS), hanno mostrato la più forte associazione con gli effetti preventivi, mentre beta-bloccanti e diuretici tiazidici erano collegati a un aumento del rischio di diabete di nuova insorgenza.

«Questo studio suggerisce che l’abbassamento della pressione sanguigna può aiutare a prevenire il diabete, oltre ai suoi effetti benefici consolidati nel ridurre gli eventi cardiovascolari hanno scritto il primo autore Milad Nazarzadeh e colleghi di Deep Medicine, Oxford Martin School, University of Oxford, UK. «I diversi effetti delle varie classi di farmaci supportano il processo decisionale per la scelta dei farmaci antipertensivi in ​​base al profilo di rischio di un individuo. In particolare i RAS inibitori, gli ACE-inibitori e gli ARB dovrebbero diventare i farmaci di scelta quando il rischio clinico di diabete è preoccupante, mentre i beta-bloccanti e i diuretici tiazidici dovrebbero essere evitati ove possibile».

In un editoriale di accompagnamento, Matthew Cavender e Robert Wirka dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill concordano sul fatto che le nuove scoperte, insieme a molte evidenze emerse in precedenza, indicano un importante ruolo dei RAS inibitori nella prevenzione del diabete.

«Sulla base delle evidenze accumulate il controllo della pressione sanguigna, in particolare con l’inibizione del RAS, dovrebbe essere considerato come una possibile strategia per ridurre il rischio di sviluppare il diabete» hanno commentato. «Anche se la riduzione assoluta del rischio riscontrata in questa metanalisi è modesta, gli interventi che apportano piccoli benefici possono avere un effetto importante se vengono applicati a condizioni comuni come l’ipertensione».

RAS inibitori associati a un rischio ridotto di sviluppare il diabete

La metanalisi ha valutato i dati di 19 studi randomizzati e controllati con placebo condotti tra il 1973 e il 2008 che hanno coinvolto cinque classi di farmaci antipertensivi: ACE-inibitori, ARB, beta-bloccanti, diuretici tiazidici e calcio-antagonisti.

Nel complesso gli studi hanno incluso quasi 150mila partecipanti, per il 60,6% uomini. Nel corso di un follow-up mediano di 4,5 anni quasi 10mila soggetti hanno sviluppato diabete di tipo 2 di nuova insorgenza.

Quelli trattati con ACE inibitori o ARB avevano un rischio relativo ridotto di diabete di nuova insorgenza che era quasi identico al placebo (RR 0,84 per entrambi). Con questi farmaci ogni riduzione della pressione arteriosa sistolica di 5 mm Hg è stata associata a una riduzione dell’11% del rischio di sviluppare il diabete.

Al contrario il trattamento con beta-bloccanti o diuretici tiazidici è stato associato a un aumento del rischio di diabete di tipo 2 (RR 1,48 e 1,20 rispettivamente), coerentemente con le precedenti evidenze. Nessuna riduzione significativa o aumento del rischio è stata invece osservata con i calcio-antagonisti (RR 1,02).

«L’entità relativa della riduzione in funzione dell’abbassamento della pressione sanguigna sistolica di 5 mm Hg era simile a quella riportata per la prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori» hanno affermato gli autori. «Questo rafforzerà la causa della riduzione della pressione sanguigna attraverso interventi sullo stile di vita, terapie farmacologiche mirate e tramite l’ausilio di dispositivi».

Colmate alcune lacune nelle evidenze per le linee guida

I risultati della metanalisi sono stati ulteriormente convalidati da un’analisi di randomizzazione mendeliana supplementare, che ha utilizzato i dati dello studio di associazione genome-wide dell’International Consortium for Blood Pressure e della UK Biobank. L’analisi ha mostrato che le persone con varianti genetiche che provocano un effetto simile agli ACE-inibitori e agli ARB sul sistema renina-angiotensina avevano anche un rischio ridotto di diabete.

Secondo i ricercatori l’incertezza sul fatto che la riduzione del rischio di diabete sia causata dall’abbassamento della pressione sanguigna o da qualche altro effetto dei farmaci antipertensivi sarebbe il motivo per cui nelle linee guida mancano le raccomandazioni sul ruolo dei farmaci antipertensivi. «Tuttavia il nostro studio colma questa lacuna utilizzando i dati dei singoli partecipanti provenienti da studi randomizzati e controllati e valutando gli effetti per un grado fisso standardizzato di riduzione della pressione sanguigna» hanno fatto presente.

Le linee guida Usa sull’ipertensione dovrebbero seguire l’esempio dell’ESC

Secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC), gli inibitori RAS (in combinazione con un calcio-antagonista o un diuretico tiazidico) hanno una raccomandazione di classe 1 per il trattamento dell’ipertensione, tuttavia le società di diabete e cardiologia negli Stati Uniti raccomandano solo una preferenza per un inibitore di RAS rispetto ad altri agenti nei pazienti che presentano anche albuminuria.

Considerato che si stima che il 13% dei nordamericani abbia il diabete e addirittura il 34,5% il prediabete, la necessità di ulteriori misure per affrontare questo problema è urgente, hanno affermato Cavender e Wirka nel loro editoriale. «Forse questi dati sono sufficienti per incoraggiare gli autori delle linee guida sull’ipertensione negli Usa a seguire l’esempio dell’ESC per rendere gli inibitori RAS il trattamento di prima linea per l’ipertensione per tutti i pazienti, e non solo per quelli con albuminuria».

