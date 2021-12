Finanza decentralizzata: 0x API entra nel network di CELO

Cresce l’alleanza della Finanza Decentralizzata, anche 0x API entra nel network di CELO. Stanziati 4,5 milioni di dollari per allargare la community

Con l’ingresso del protocollo 0x, continua a crescere il progetto DeFi for the People, la prima alleanza fra diverse realtà della finanza decentralizzata per diffondere ed educare a un nuovo modello economico basato su blockchain.

Celo è l’ecosistema open-source che permette a chiunque abbia uno smartphone di risparmiare, ricevere e inviare denaro in modo rapido, sicuro e economico grazie alla blockchain. 0x è un’infrastruttura web decentralizzata che facilita gli investimenti ERC-20 tokenizzati attraverso l’uso di smart contract pubblici. La nuova collaborazione riguarda l’integrazione della funzionalità API 0x a costo zero sulla blockchain di Celo per migliorare l’esperienza degli sviluppatori DeFi che vogliono creare accesso ai servizi di liquidità di scambio decentralizzato aggregato (DEX) multi-catena. Ma non solo: il protocollo 0x e la blockchain di Celo hanno annunciato anche una partnership congiunta per stanziare 4.5 milioni di dollari (di cui 3 milioni CELO e 1.5 milioni ZRX), per la crescita dell’ecosistema di 0x tramite la sua organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) incentrata sulla comunità.

Ancora nuova partnership, quindi, promossa da Celo per rendere sempre più facile e inclusivo il mondo delle criptovalute, in accordo con i principi dell’iniziativa collaborativa DeFi for the People, che ha lo scopo di sensibilizzare le persone e diffondere le applicazioni e i benefici della finanza decentralizzata grazie alla collaborazione fra i principali player del settore. Oggi, infatti, nel mondo sono più di 6 milioni gli utenti di smartphone che potrebbero avere accesso a questo nuovo modello finanziario.

A proposito di Celo

Celo è un ecosistema mobile-first e open-source di tecnologie, organizzazioni e individui che condividono la missione comune di costruire un sistema finanziario che crei le condizioni di prosperità per tutti. L’ecosistema Celo include uno stack tecnologico blockchain decentralizzato e proof-of-stake (Celo Platform), un asset nativo (CELO), stablecoins (cUSD, cEUR), e la Celo Alliance for Prosperity, con oltre 150 organizzazioni in tutto il mondo, tra cui Deutsche Telekom, Opera, Andreessen Horowitz, Anchorage, Coinbase, GSMA, Grameen Foundation, Prosegur, Abra, e cLabs, una organizzazione di servizi dedicata alla crescita e allo sviluppo dell’ecosistema Celo. Per ulteriori informazioni, visitare: celo.org