Canagliflozin efficace sullo scompenso cardiaco

Anche canagliflozin si è dimostrato efficace sullo scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta o preservata secondo lo studio CHIEF-HF

Una nuova ricerca mostra che i benefici degli inibitori degli inibitori SGLT-2 sui sintomi e sulla qualità della vita nei pazienti con insufficienza cardiaca (HF) si estendono a canagliflozin. È quanto emerso dai risultati dello studio CHIEF-HF (Canagliflozin Impact on Health Status, Quality of Life e Functional Status in Heart Failure), presentati alle sessioni scientifiche virtuali dell’American Heart Association (AHA) 2021.

In particolare, canagliflozin alla dose di 100 mg al giorno ha superato il placebo in media di 4,3 punti per l’esito primario costituito dal cambiamento a 12 settimane del punteggio totale dei sintomi al Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) (P = 0,016). Le curve si sono separate già a 2 settimane e il beneficio si è mantenuto fino a 3 mesi.

Effetto indipendente dalla presenza di diabete di tipo 2

Inoltre, la dimensione dell’effetto era paragonabile indipendentemente dalla frazione di eiezione del paziente o dallo stato del diabete, ha riferito John A. Spertus, del St. Luke’s Mid America Heart Institute di Kansas City.

Quando è stato sviluppato lo studio CHIEF-HF, erano disponibili pochi dati sui benefici sullo stato di salute degli inibitori SGLT-2 e canagliflozin non aveva ancora un’indicazione per l’HF, ha osservato Spertus. Il trial alla fine è stato avviato la settimana in cui gli Stati Uniti dovettero fermarsi a causa del COVID-19 ed è stato completato durante la pandemia.

Telemedicina utilizzata nello svolgimento del trial (causa COVID-19)

I siti di studio hanno identificato potenziali pazienti con HF sulla base della revisione della cartella clinica elettronica e hanno invitato questi ultimi a consultare un sito web per conoscere lo studio.

Se interessati, i pazienti optavano per lo screening. I criteri di inclusione erano una diagnosi confermata di HF, l’accesso esclusivo a un telefono cellulare, la disponibilità a indossare un Fitbit (smartwatch con funzionalità di rilevazione di misure cardiologiche) e un punteggio complessivo KCCQ di screening di 80 o meno. I criteri di esclusione comprendevano l’uso di inibitori SGLT-2 negli ultimi 3 mesi, il diabete di tipo 1 e una velocità di filtrazione glomerulare stimata </= 30 ml/min/1,73 m2.

Tra il 26 marzo 2020 e il 12 febbraio 2021, un totale di 1.333 pazienti sono stati sottoposti a screening e il 50% ha acconsentito a partecipare allo studio. L’arruolamento target era di 1.900 pazienti, ma a causa delle «priorità mutevoli» dello sponsor lo studio è stato interrotto precocemente, con 476 pazienti randomizzati a canagliflozin 100 mg al giorno o placebo, ha detto Spertus.

Positivi risultati di efficacia e sicurezza

Il set completo di analisi comprendeva 226 pazienti trattati con placebo e 222 pazienti trattati con canagliflozin. La loro età mediana era di 65 anni, il 14% dei pazienti erano neri o afroamericani, il 45% erano donne, il 59% aveva HF con frazione di eiezione preservata (HFpEF), il 41% aveva HF con EF ridotto (HFrEF) e il 28% aveva il diabete.

L’idoneità dei partecipanti è stata confermata nel 100% dei pazienti, i farmaci dello studio sono stati consegnati direttamente al 100% dei partecipanti e la conformità ai farmaci auto-segnalata di almeno l’80% è stata del 91%. Il follow-up del KCCQ misurato alle settimane 2, 4, 6 e 12 «è stato straordinario», andando dal 99% al 97%.

In una responder analysis, il numero necessario per il trattamento (NNT) per evitare un grande deterioramento (almeno 20 punti) nel punteggio totale dei sintomi KCCQ in 12 settimane era 15 e l’NNT per un miglioramento da moderato a grande (da 10 a 19 punti) era 27.

Nelle analisi di sottogruppo, il beneficio di canagliflozin sull’endpoint primario è stato coerente tra i pazienti con HFpEF (differenza media, 4,5 punti) e HFrEF (media, 4,0), così come quelli con diabete di tipo 2 (media, 6,5) e senza (media, 3,6).

Non sono stati identificati nuovi problemi di sicurezza nello studio, ha detto Spertus. Eventi avversi gravi si sono verificati nel 7,8% dei pazienti nel gruppo placebo e nel 12,1% nel gruppo canagliflozin. Ci sono stati quattro e due morti, rispettivamente.

Il trattamento con canagliflozin «è stato avviato senza visite o esami di laboratori dei pazienti, evidenziando davvero la sicurezza dell’implementazione e dell’istituzione degli inibitori SGLT2, in particolare in un’era di marcato aumento delle visite di telemedicina» ha sottolineato Spertus.

«Questo metodo modella anche un nuovo approccio alla conduzione di studi clinici con arruolamento e completamento molto più rapidi rispetto ai tradizionali studi randomizzati controllati (RCT) e affronta molte delle sfide della medicina per migliorare gli studi randomizzati» ha aggiunto.

I limiti dello studio – secondo Spertus – sono costituiti da tre aspetti principali: 1) la partecipazione alla pandemia potrebbe aver alterato le attività abituali dei pazienti, 2) lo studio non è stato alimentato per eventi clinici; 3) l’uso degli smartphone potrebbe aver introdotto un pregiudizio socioeconomico.

Esiti analoghi a quelli dei principali inibitori SGLT-2

Il direttore della Medicina Cardiovascolare presso la Stanford University School of Medicine in California, Eldrin F. Lewis, ha sottolineato che il beneficio con canagliflozin è coerente con un cambiamento medio del KCCQ da 1,5 a 4,8 con dapagliflozin in DAPA-HF e DEFINE-HF e con empagliflozin in EMPEROR-Reduced e EMPEROR-Preserved.

Ha elogiato lo studio per la sua esecuzione, la diversità dei partecipanti, la mancanza di eventi di sicurezza nonostante nessuna visita face-to-face o dati di laboratori e l’inclusione di una responder analysis, che è utile per il processo decisionale.

Il punto debole risiede sia nel follow-up di 12 settimane, che non consente un controllo degli effetti a lungo termine, sia nel fatto che non erano disponibili dettagli sulla capacità di esercizio e solo 476 dei 1.900 pazienti previsti erano effettivamente arruolati. «Ma abbiamo chiaramente visto un beneficio con canagliflozin» ha precisato Lewis.

Qualità della vita in primo piano

Durante una discussione sui risultati, un partecipante ha chiesto se «siamo pronti per studi decentralizzati sull’insufficienza cardiaca». Spertus ha risposto «lo siamo assolutamente» ma ha aggiunto che diverse caratteristiche sono importanti quando si pensa di fare uno studio di questo tipo.

«Prima di tutto, siamo stati beneficiati da una grande quantità di dati sulla sicurezza degli inibitori SGLT-2, quindi – se ci fossero reali problemi di sicurezza – penso che sarebbe molto rischioso non avere visite di persona con i pazienti» ha detto. «In secondo luogo, la progettazione dello studio incentrata sulla qualità della vita come esito primario è stata una delle opportunità chiave che abbiamo avuto per condurlo in modo completamente virtuale».

«Ci sono molti interventi e trial che si presterebbe a questo tipo di disegno di studio e spero che presto ne vedremo di più, così da accelerare la generazione di buone prove su cui evolvere e migliorare la nostra pratica clinica» ha concluso Spertus.

Fonte:

Spertus J, et al. The Canagliflozin Impact on Health Status, Quality of Life and Functional Status in Heart Failure (CHIEF-HF) Clinical Trial. AHA 2021. Abstract LBS.05. Link