Rosantica apre un negozio in Via della Spiga a Milano

Rosantica sceglie uno degli indirizzi più prestigiosi del quadrilatero della moda milanese per inaugurare il suo primo monomarca

Il brand di borse e accessori gioiello, amato da celebs e socialite di tutto il mondo, alza il sipario della prima boutique al numero 50 di Via della Spiga.

La nuova location, disegnata dall’architetto Gino D’Andrea in collaborazione con Francesca de Cherubini – Studio Blade Milano, rimanda al collezionismo della Wunderkammer, la stanza delle meraviglie e si estende su circa 35mq.

Uno spazio ovattato e lussuoso, che ha l’ambizione di racchiudere in un’unica stanza tutta la storia e il DNA del brand fondato da Michela Panero, fatto di estetica, charme, desiderio, frivolezza e vanità.

Sarà come immergersi in un film di Wes Anderson, dove le boiserie in legno intarsiato a mano, le nicchie segrete e gli scenografici giochi di luce fanno da sfondo alle scintillanti collezioni di Rosantica.

32 delle 64 nicchie sono automatizzate e possono ruotare grazie alla presenza di un moderno sistema di domotica, così come l’impianto luci che varia di intensità e colore.