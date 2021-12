Qualificazioni Mondiali 2022: il difficile percorso degli azzurri

La qualificazione ai Mondiali 2022 non poteva andare peggio per l’Italia di Roberto Mancini. Le premesse erano tutte diverse. Un girone semplice, avversarie abbordabili e gli Azzurri reduci da prestazioni davvero convincenti che hanno portato alla vittoria dell’Europeo.

Insomma, c’erano tutti gli elementi per far pensare ad una qualificazione agevole, senza troppi problemi. Ma così non è stato. La Svizzera ha terminato il girone al primo posto e ha relegato l’Italia a dei turni davvero complicati per qualificarsi ai mondiali di dicembre. Vediamo brevemente cosa succederebbe se l’Italia non si qualificasse neanche a questa edizione.

Cosa succede se l’Italia non si qualifica?

Non ce lo augureremmo mai. Noi italiani sappiamo quanto sia importante il calcio e vivere un mondiale a ridosso delle festività natalizie potrebbe essere una sensazione diversa ma bella.

Tuttavia, il sorteggio per le qualificazioni mondiali non è stato dei migliori. Anzi, diciamo la verità, peggio non poteva andare. Sul sito dell’UEFA è possibile vedere quali saranno le prossime partite degli Azzurri per garantirsi un posto ai mondiali 2022.

La qualificazione dell’Italia ai mondiali si deciderà tra il 24 e il 29 marzo del 2022. Date particolari che non hanno mai visto sfidarsi le nazionali per un posto ai mondiali. Probabilmente, questi giorni sono stati scelti proprio in virtù del fatto che la competizione si svolgerà nel dicembre dello stesso mese.

In ogni caso, gli Azzurri hanno pescato la Macedonia del Nord nella semifinale che si svolgerà il 24 marzo. Sulla carta, si tratta di una partita semplice e abbordabile per i Campioni d’Europa. Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti come l’Italia sia quasi incapace di buttare la palla dentro la porta. Il digiuno degli attaccanti è preoccupante e anche una squadra come la Macedonia del Nord, potrebbe essere un ostacolo difficile da superare.

Nel caso in cui l’Italia avesse la meglio sulla Macedonia, in finale troverebbe una tra Turchia e Portogallo. Anche questo match non è assolutamente scontato e Ronaldo e compagni potrebbero trovarsi una spiacevole sorpresa affrontando gli anatolici.

Cosa succederebbe se l’Italia non si qualificasse anche quest’anno? E’ ancora cocente la mancata qualificazione ai mondiali quando Giampiero Ventura era il CT della Nazionale. Nel caso di mancata qualificazione degli Azzurri al mondiale 2022, ci sarebbero alcuni svantaggi.

Innanzitutto, si negherebbero dei momenti di condivisione nelle case di tutti gli italiani. Ma, ancora peggio, l’Italia rischierebbe di rovinare il suo ranking e perdere il prestigio che la vittoria agli Europei aveva garantito. Insomma, una situazione che non vorremmo di certo vivere.