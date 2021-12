Lorenza Picoco in radio con “Mille Maschere”: il brano, fuori per l’etichetta discografica Arcadelblues, è anche sulle piattaforme digitali

“Sono una ragazza semplice, persa nel suo piccolo mondo e con un carattere alle volte un po’ complicato. Sin dall’adolescenza ho avuto molti problemi ad accettarmi, tutt’ora ho grandi difficoltà a vedermi allo specchio. Diventa ogni giorno più difficile sentirmi bella e femminile, ma soprattutto all’altezza degli altri. Non mi amo e chi mi conosce lo sa bene. Ogni giorno mi sembra di essere in un tribunale, dove sono l’accusata di me stessa. Ed è così che è nato il mio inedito “Mille Maschere”, un pezzo ricco di significati, prima di tutto per me stessa ”.

Si presenta così, “senza veli” emotivi, Lorenza Picoco, ventiseienne cantante salentina, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, con il suo progetto artistico.

Il brano inedito si chiama “Mille maschere”, ed è stato scritto da Cesare Montinaro e Francesco Mancarella, che lo ha anche arrangiato, ed è pubblicato dall’etichetta discografica L’Arca del Blues, sempre attenta a puntare sui giovani talenti che emergono nel Salento e che è attiva e sempre in fermento nel settore dell’arte, dello spettacolo, della formazione musicale e della radio/tv.

Con una voce calda e potente, che viaggia sicura su un arrangiamento pop di largo respiro, Lorenza Picoco racconta di come si è spesso incatenati in congetture, stereotipi, che ci rendono schiavi del giudizio di noi stessi e degli altri. E ognuno per essere accettato è costretto ad indossare una maschera. Il messaggio che vuole suggerire a chi ascolta non è semplicemente di provare a liberarsi da queste catene sociali, che opprimono, ma soprattutto arrivare a convivere serenamnete con l’immagine che si ha di se stessi.

Equilibrio e vuoto, catene e coraggio sono le parole chiave del racconto musicale: il fine ultimo è avere il coraggio di cambiare per piacere a se stessi e non agli altri, trovare nella propria anima la forza di amarsi di più e di “abitare il giusto spazio”.

“Mille maschere” apre il progetto musicale e artistico di Lorenza Picoco, che ha in serbo altri inediti per il suo pubblico.