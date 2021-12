Dalla biancheria intima ai gioielli: i regali più gettonati per l’amante

Biancheria intima, gioielli, sex toys, profumi: un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com analizza i regali più gettonati per l’amante

Secondo le stime di Incontri-ExtraConiugali.com, non solo siamo il popolo più fedifrago d'Europa, ma anche quello disposto a spendere di più per vivere un flirt al di fuori del matrimonio, regali di Natale inclusi.

Ma quali sono quelli più gettonati di quest’anno? Sul podio delle preferenze degli uomini c’è la biancheria intima (29%), un più “azzardato” gioiello o bijou (18%) ed i sexy toy (12%).

«Le donne preferiscono invece regalare un profumo (24%), una giornata allo spa (15%) o un accessorio (14%)» sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Fatto è che nei primi 5 giorni di dicembre il 78% dei fedifraghi ha già comprato un regalo per l’amante.

Perché quest'anno tanta fretta? «Molto ha pesato la voglia di rifarsi delle feste degli ultimi 2 anni che sono state celebrate all'insegna della parsimonia, ma anche il timore per il Super Green Pass e la conseguente preoccupazione per le restrizioni e per l'affollamento dei negozi» risponde il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

In merito all'«atteggiamento sotto le feste» sono stati intervistati da Incontri-ExtraConiugali.com in questi primi giorni del mese 2.000 iscritti di entrambi i sessi ed i risultati parlano chiaro: il 78% dei fedifraghi ha dichiarato di volere acquistare un regalo per l'amante prima dell'entrata in vigore del Super Green Pass.