Contigo Capitán è la prima serie peruviana di Netflix

Netflix avvia la produzione di Contigo Capitán, la sua prima serie peruviana sulla battaglia legale tra il calciatore Paolo Guerrero e l’Agenzia mondiale antidoping

Netflix ha annunciato l’inizio della produzione di Contigo Capitán, una serie biografica sulla complessa battaglia legale tra il calciatore peruviano Paolo Guerrero e l’Agenzia mondiale antidoping: un caso che ha paralizzato l’intero paese, aggrappato alla speranza di vedere il ritorno della squadra nazionale ai mondiali dopo un’assenza di 36 anni.

Il leggendario calciatore peruviano sarà interpretato dall’attore Nico Ponce e riporterà in vita la vicenda che ha trasformato i protocolli antidoping mondiali, proclamando la tifoseria di questo paese la migliore dei mondali del 2018 in Russia.

“Sono davvero riconoscente di aver avuto la possibilità di recitare questo ruolo in una storia molto intensa che ha sconvolto il Perù. Sono felice di aver potuto considerare la vicenda dal punto di vista di Paolo, per capire cosa sia successo e rendergli in qualche modo giustizia. Sono circolate diverse versioni, ma forse nessuno ha mai sentito quella del protagonista”, ha commentato Nico in relazione all’inizio della produzione, aggiungendo anche: “È un vero onore vestire i suoi panni e la cosa più bella è che la serie è stata girata proprio nel mio paese, che amo con tutto il cuore”.

Nel cast compaiono anche Rodrigo Palacios Pazos, Irene Eyzaguirre, Carlos Victoria, Emilram Cossío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinoza e Carlos Solano. Contigo Capitán è prodotta da Torneos e diretta da Javier Fuentes-León e Daniel Vega Vidal. Silvina Dell’Occhio ricoprirà il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva insieme a Leonardo de Pinto, produttore di Torneos.