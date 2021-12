Previsioni meteo 20 dicembre 2021: prosegue la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 dicembre 2021: bel tempo su tutta l’Italia con l’alta pressione che resisterà fino a giovedì, a Natale torna il maltempo

La settimana che porta al Natale 2021 è iniziata con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia, che hanno caratterizzato anche il weekend appena trascorso. Un campo di alta pressione esteso su gran parte dell’Europa centrale continua infatti a dominare la scena: nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo con cieli sereni da Nord a Sud e temperature massime in risalita lungo tutto lo Stivale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione delle Azzorre proteggerà l’Italia dalle perturbazioni fino a ridosso delle feste natalizie. Dalla Vigilia di Natale infatti un treno di perturbazioni atlantiche raggiungeranno la nostra Penisola. Secondo i modelli si creerà un ciclone proprio per le Festività, con maltempo diffuso al Centro-Nord e neve copiosa sugli Appennini e inizialmente anche sulle Alpi.

Intanto per oggi, lunedì 20 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, foschie o nebbie sulla Val Padana. Al pomeriggio addensamenti sparsi su Liguria, Emilia Romagna e Veneto ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nebbie e nubi basse anche compatte su coste e pianure. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità anche compatta tra Toscana e Umbria ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in transito ma senza fenomeni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse su Calabria e Isole Maggiori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.