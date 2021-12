Mattia Salvadori torna con il singolo “Guai”

“Guai” è il secondo singolo di Mattia Salvadori feat. Paola Bivona: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Il secondo singolo di Mattia Salvadori è GUAI (feat. Paola Bivona), disponibile su tutti i digital stores. Dopo Solaris (feat. go-Dratta), Mattia torna con un brano dove è presente la voce della cantante Paola Bivona, già al Festival di Castrocaro, The Voice Of Italy e vincitrice della Targa Tenco col progetto Adoriza.

La traccia è nata di getto, sia la musica che il testo, in poche sessions in studio. Strizza l’occhio all’elettro-pop e al nujazz ma si mescola con atmosfere create da parole e sound design. Guai parla delle sensazioni di una persona all’interno di una coppia. Pian piano si aprono gli occhi, ci si sveglia dal torpore. Metafore che invitano l’ascoltatore a immedesimarsi, a mescolare le proprie esperienze con il testo del brano. Guai è il secondo singolo che anticipa il primo EP di Mattia Salvadori in uscita nel 2022.

Bio

Mattia Salvadori (classe 1991), trombettista e producer, ha all’attivo più di 250 concerti in clubs e festivals in Italia, Francia, Germania e Olanda. Affianca l’attività da turnista e session man per altri artisti sia live che in studio, l’attività di produttore musicale (sync sound design per Emergency, L’Espresso, Comune di Pisa, Comune di Vicenza) e il suo progetto solista.

Per seguire Mattia Salvadori:

www.mattiasalvadori.com

www.instagram.com/mattiasalvadori

Paola Bivona, cantante e suonatrice di ukulele, diplomata in Canto Jazz al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Inizia il suo percorso musicale partecipando al Festival di Castrocaro e a The Voice Of Italy. Si trasferisce poi a Roma per frequentare Officina Pasolini affiancata da professionisti come Tosca e Niccolò Fabi. Nel 2019 partecipa ad un tour europeo con il Festival Sete Sois Sete Luas. Nel 2020 è uscito il suo ultimo singolo “Ruggine”.

Per seguire Paola Bivona:

www.instagram.com/paolabivona