Gli Eveline online con “Live the World”

Fuori il singolo “Live the world” degli Eveline: un invito a vivere il mondo abbassando le maschere della quotidianità

Fuori “Live the World”, il nuovo singolo della band italiana Eveline. L’architettura del brano è semplice e diretta, quasi canonica, cadenzato da riff di chitarra e basso e scandito dalle parti strumentali di synth e drum machine.

Il messaggio di “Live the World” è veicolato soprattutto dal testo: la quotidianità dell’essere umano è determinata da una serie di abitudini, di finzioni e da momenti sempre più frammentati e freddi, che ci portano a vivere un oblio di costante o crescente infelicità. Ma saremmo disposti ad abbandonare tutte le nostre cattive abitudini e le nostre maschere per iniziare a vivere senza limiti?

“Siamo tutti al mondo per vivere al meglio, senza sotterfugi e in modo pacifico, con tutto ciò che ci circonda”

Il videoclip che accompagna il brano è frutto della collaborazione tra il fotografo della band Luca Gipponi ed il chitarrista Gabriele Rossi. Non c’è una storyline pensata per raccontare il testo, ma si è voluto creare un fil rouge con il precedente video di “One Night”, riprendendo una città dalle atmosfere cyberpunk, ricca di insegne, neon e spazzatura.

Viene ripresa la figura femminile con un’armatura hi-tech vista in “One Night” che, dopo aver commesso un omicidio, crolla mentalmente a causa dei suoi sensi di colpa.

Questa condizione viene rappresentata da un tunnel cyber-psichedelico infinito, nel quale la protagonista è in caduta libera.

Eveline è una band alternative metal italiana. Il gruppo nasce nel 2017 come progetto di Elisa Mologni, al quale successivamente si uniscono Daniele Abati, Gabriele Rossi e Daniel Zorzi. Eveline è il primo concept album, composto da due volumi, rilasciato a Maggio 2018. Nel primo volume si racconta la storia di una ragazza che sopravvive a una relazione fatta di abusi fisici e psicologici e prova a trovare il proprio posto nel mondo. Nel secondo volume, invece, la band sperimenta il proprio sound.

Nei primi mesi del 2020 Eveline rilascia il primo singolo “Poison” estratto dal nuovo disco “Cursed Memories“, brano in cui si denuncia il cyberbullismo raccontando delle vicende della protagonista Cleopatra. Nel luglio dello stesso anno esce l’inedito “One Night”, che mira a denunciare tutti quegli scatti d’ira ingiustificati che sfociano in atti estremamente violenti. A maggio 2021 esce “Old Tree Dance” estratto dal disco “Cursed Memories”, a cui fa seguito nel mese di novembre “Live the World”, con un videoclip che riprende la storia della protagonista di “One Night”.