Daniele Fabbri al Martinitt con “Fakeminismo”

Stand-up al Martinitt: Daniele Fabbri in scena con “Fakeminismo”, il monologo autobiografico dai toni dissacranti con cui celebra a proprio modo “l’altra metà del cielo”

Chi l’ha detto che a Natale siamo tutti più buoni? Da Daniele Fabbri non c’è da aspettarsi buonismo o sdolcinatezze, ma lo spiazzante eppur esilarante pragmatismo per cui è tanto amato. La sua visione del mondo non è edulcorata da canditi o zucchero a velo nemmeno sotto le Feste, ma la sua disorientante sincerità e le risate che ne derivano vogliono essere comunque un regalo.

«Ho 39 anni, sono single, maschio eterosessuale ma non per colpa mia. Ho ricevuto una educazione cattolica, e questo mi ha insegnato che i miei impulsi sessuali sono sbagliati e pericolosi. Ma sono anche figlio del patriarcato, e questo mi ha insegnato che se non metto il mio pene al primo posto, sono un fallito. In tutta questa confusione, un giorno ho incontrato il Femminismo che mi ha spiegato che sbagliano entrambi. Mi sembri interessante Femminismo, ti sto ascoltando. Ma ogni tanto, se ti piaccio, scopiamo?»

Ha già detto tutto lui. Che aggiungere? Che Daniele Fabbri ha una passione per la comicità in ogni sua forma -dalla scrittura teatrale ai fumetti, dalla radio alla tv- ma la sua preferita è quella più pura e impietosa: la stand up comedy. Attore, autore e comedian –writing-partner tra l’altro dei monologhi di Giorgio Montanini- vanta tra i suoi monologhi di successo questo spettacolo che parla di donne… si, ma viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne. Una riflessione comica piena di buone intenzioni ma anche di insicurezze… Negare che le donne siano discriminate nella società è da ipocriti, ma cosa può fare attivamente un uomo comune nella vita di tutti i giorni? Daniele Fabbri si interroga sapendo di non avere le risposte, perché il femminismo non può certo spiegarvelo lui che è maschio…

LO SPETTACOLO E’ VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

