Covid: due anticorpi monoclonali riducono il rischio

Il cocktail di anticorpi monoclonali costituito da 600 mg di casirivimab e imdevimab riduce il rischio di sviluppare il Covid-19 fino all’82%

Una singola dose del cocktail di anticorpi monoclonali costituito da 600 mg di casirivimab e imdevimab riduce il rischio di sviluppare la malattia COVID-19 fino all’82% a 8 mesi dalla somministrazione. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio di fase 3 resi noti da Regeneron.

Nel novembre 2020 la combinazione di anticorpi monoclonali è stata autorizzata dall’FDA per l’uso di emergenza nei pazienti con COVID-19 da lieve a moderata ad alto rischio di complicanze. Lo scorso luglio, l’agenzia americana ha ampliato l’autorizzazione per l’uso di emergenza del cocktail di anticorpi per includere la profilassi post-esposizione.

I risultati della sperimentazione hanno mostrato che, rispetto al placebo, le persone che avevano ricevuto una singola dose della combinazione di anticorpi monoclonali presentavano un rischio ridotto dell’81,6% di sviluppare COVID-19 durante un periodo di follow-up di 2-8 mesi (95% CI, 59,8%-91,6%) e un rischio ridotto dell’81,5% di sviluppare COVID-19 in qualsiasi momento durante gli 8 mesi dopo aver ricevuto i farmaci (95% CI, 70,6%-88,4%).

Myron S. Cohen, a capo del COVID Prevention Network del National Institutes of Health e direttore dell’Institute for Global Health & Infectious Diseases alla University of North Carolina a Chapel Hill, ha detto che i risultati “dimostrano come una singola dose del cocktail di anticorpi può aiutare a proteggere le persone da COVID-19 per molti mesi dopo la somministrazione”.

“Questi risultati dimostrano che la combinazione ha il potenziale di fornire un’immunità di lunga durata dall’infezione da SARS-CoV-2, un risultato particolarmente importante per coloro che non rispondono ai vaccini, comprese le persone immunocompromesse”, ha detto Cohen.

Questi dati si basano su risultati precedentemente pubblicati sul New England Journal of Medicine, che avevano mostrato una riduzione del rischio dell’81,4% nel primo mese.

I risultati appena annunciati provengono da un follow-up di 8 mesi dello stesso studio che ha continuato a confrontare la combinazione degli anticorpi monoclonali rispetto al placebo in più di 1.600 persone. In tutto, 7 persone nel braccio di trattamento e 38 nel braccio di confronto hanno sviluppato COVID-19 entro 2-8 mesi.

Informazioni su casirivimab e imdevimab

Casirivimab e imdevimab sono un cocktail di due anticorpi monoclonali pensati per legarsi in maniera non competitiva al dominio critico di legame al recettore della proteina spike del virus. Si pensa che ciò diminuisca la capacità dei virus mutati di sfuggire al trattamento e che protegga contro le varianti della proteina spike, che potrebbero emergere nella popolazione umana.

I due anticorpi non sono autorizzati per i pazienti ricoverati in ospedale a causa di COVID-19 o che richiedono l’ossigenoterapia come risultato dell’infezione, poiché gli anticorpi monoclonali come questi possono essere associati a risultati clinici peggiori in pazienti con COVID-19 che richiedono ossigeno ad alto flusso o ventilazione meccanica.