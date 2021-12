Consigli per prendersi cura dei propri cari anziani durante le Feste

Il periodo delle Feste è tradizionalmente gioioso, ma per gli anziani può a volte accentuare un senso di solitudine. Mentre la famiglia è impegnata nella ricerca dei regali, nelle attività dei bambini e nell’infinita preparazione di pranzi e cene, non è raro che i nonni si sentano trascurati. Allo stesso tempo, le festività possono essere stressanti per chi si prende cura di genitori o parenti anziani. Vediamo allora alcuni consigli per regalare un Natale sereno agli anziani, senza farsi sopraffare da impegni e stress.

Un dono che migliora la vita

Durante la ricerca frenetica dei regali per familiari e amici ci si trova spesso a comprare la prima cosa che capita a tiro, nella fretta di soddisfare tutti. Invece di comprare ai nonni l’ennesimo maglione o gadget elettronico che non sanno come utilizzare, meglio puntare su qualcosa di pratico e di cui abbiano davvero bisogno. Un’idea possibile è di ordinare un montascale da realtà specializzate come Handicare , così che possano continuare a vivere nella propria casa anche se salire le scale è più difficoltoso. Facendo una colletta con la famiglia allargata potrete così donare qualcosa che migliori la qualità della vita degli anziani a cui volete bene.

Rimanere in contatto

Uno dei gesti più semplici, ma di grande effetto, è prendere il tempo per fare una telefonata agli anziani della famiglia. Mostrare che nonostante gli impegni ci si ricorda di loro, e si ha voglia di chiacchierare e sapere di più sulle loro giornate, è un modo per mantenere saldo il legame tra voi. Molti anziani hanno acquisito nuove abilità digitali durante la pandemia , quindi se i nonni abitano lontani perché non vedersi tutti su Zoom per farsi gli auguri? L’importante è restare in contatto regolare anche durante le feste, senza lasciare che preparativi e impegni assorbano tutta la nostra attenzione.

Coinvolgerli nei preparativi

Per chi vive vicino a genitori o parenti anziani, un ottimo modo per prendersi cura di loro è coinvolgerli nei preparativi per le festività. Il lato pratico dipenderà naturalmente dal loro stato di salute e di autonomia, ma ci sono molti modi in cui farli sentire partecipi. Che si tratti di preparare una torta per le feste o semplicemente condividere una ricetta tramandata da generazioni, oppure di aiutare con i regali da impacchettare o con la scrittura dei biglietti, ciò che conta è passare del tempo insieme.

Ridurre la quantità di regali

In base alla situazione economica di ogni famiglia, in alcuni casi è una buona idea ridurre il numero dei regali da scambiarsi. Per i pensionati con entrate ridotte può essere difficile acquistare molti doni, e non vogliamo certo che lo scambio dei regali diventi una fonte di stress per loro. Si può decidere quindi un approccio meno tradizionale, in cui a ognuno è assegnato soltanto un amico o un parente per cui comprare un regalo. Tutti riceveranno così qualcosa, senza dover spendere una fortuna per acquistare doni per decine di persone.

Offrire ospitalità durante il periodo festivo

Se i nonni abitano lontani, e si ha lo spazio per ospitarli, perché non invitarli a stare insieme alla famiglia durante le feste? Nel caso in cui gli anziani abbiano problemi di mobilità, si può considerare l’installazione di un montascale usato come soluzione temporanea. In questo modo i parenti si sentiranno i benvenuti e saranno più a proprio agio. Adattare la casa alle loro necessità permetterà anche in futuro di passare più tempo insieme, magari ospitandoli di nuovo per le vacanze estive o altre occasioni speciali. Sentire che la loro presenza è apprezzata e ricercata sarà il migliore regalo di Natale che possano ricevere da figli e nipoti.