In radio e nei digital store per Gotham Dischi con distribuzione Artist First “Berlino 89”, la nuova canzone di Riccardo Clima

“Berlino 89” è il nuovo singolo di Riccardo Clima, in radio e nei digital store per Gotham Dischi con distribuzione Artist First. Il brano, scritto dallo stesso artista, è prodotto da Polezsky, registrato presso Nibiru Studio di Gabriele D’Asaro (Shorty Shok), mixato e masterizzato da Fabrizio Migliorelli.

Berlino Est, 09/11/1989: il mondo che conoscevamo fino a quel momento stava per essere travolto dal vento del cambiamento. Si respirava aria di speranza, aria di libertà. Dietro a quel muro, sovrastato dal filo spinato, uno spiraglio di luce pareva tenderci la mano, mentre intorno a noi, il riecheggiare di martelli e picconi, scandiva la lunga marcia verso un destino migliore.

“’Signor Gorbaciov apra questa porta, signor Gorbaciov abbatta questo muro’, perché questa è la notte, la notte dove tutto cambia e dove niente sarà più come prima – dichiara lo stesso artista – abbraccerò i miei fratelli, ci stringeremo forte e canteremo finalmente insieme, perché anche io come voi sono un uomo libero, e come uomo libero sono orgoglioso di dire ‘Ich bin ein Berliner’”.

BIOGRAFIA

Riccardo Clima nasce in Brianza, a 16 anni inizia a cimentarsi nei primi freestyle e a scrivere i primi testi, incidendo così i suoi primi brani in camera di un amico e pubblicandoli sulla piattaforma Myspace.

Nel 2011 pubblica in freedownload il suo primo ep, dal titolo “Il tempo passa” prodotto da Cope (noto per le collaborazioni con artisti del calibro di Mecna, Hyst e Franco Negrè), mentre nel 2013 il mixtape dal titolo “Keep your blues”, una raccolta di brani registrati su basi edite ed inedite, totalmente autoprodotto. Negli stessi anni apre concerti per artisti come Fedez, Salmo, Raige e Guè Pequeno.

Tra il 2014 e il 2016 nasce il progetto “GoodVibez”, in collaborazione con la band Charlirancol, e con l’obiettivo di portare in diversi locali ed eventi uno show unico, mischiando più generi musicali (rap/pop/rock) in versione elettrica ed acustica.

A partire dal 2016 fino al 2020, pubblica su Youtube e Soundcloud, una serie di singoli autoprodotti, tra cui “Il trono di spade”, ispirato all’omonima serie tv, “Via da qua” e “Che ne sai di me!”.