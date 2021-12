Alex Zanardi lascia l’ospedale: è tornato a casa

Alex Zanardi, ricoverato da un anno e mezzo dopo un terribile schianto contro un camion mentre era in handbike, è tornato a casa

“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”. Così la moglie di Alex Zanardi, Daniela, ha annunciato al sito della BMW il ritorno a casa dell’ex pilota campione paralimpico. Zanardi ha lasciato l’ospedale dove era ricoverato da un anno e mezzo dopo un terribile schianto contro un camion mentre era in handbike. Ora, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), continuerà la riabilitazione a casa.