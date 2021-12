Il Rally Città di Arezzo passa da Valtiberina Motorsport a M33

Motori: dal 2022 il Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina passa da Valtiberina Motorsport alla laziale M33

Valtiberina Motorsport comunica che il 16° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina, che ha vista confermata la validità per il Campionato Italiano Rally Terra 2022 verrà organizzato da M33, la struttura laziale che già organizza eventi di prestigio come il Rally di RomaCapitale valido per il tricolore e per l’Europeo Rally e Rally Lirenas, Rally Cassino e Rally di Pico, evento che unendo tre rallies ospiterà la Finale Nazionale Aci Sport Cup 2022.

L’accordo prevede che M33 avrà la titolarità e gestione organizzativa dell’evento, che anche quest’anno andrà a dividersi sui territori aretino e senese, mentre Valtiberina Motorsport, che ha fatto crescere la gara, nata come “Ronde” nel 2007 sino a portarla, dal 2020 alla massima validità tricolore, garantirà il pieno sostegno tecnico e logistico, supportando l’organizzazione anche nei rapporti con le istituzioni del territorio.

Valtiberina Motorsport, dopo tanti anni di lavoro e dopo aver conferito un grande valore alla gara ha dunque trovato in M33 il successore più idoneo per proseguire quella che è diventata oramai una “tradizione” nel panorama rallistico nazionale, un’avventura sportiva portata avanti sempre con l’entusiasmo proprio di chi la passione per il motorsport la sente sempre più viva ogni giorno che passa.

Un passaggio di consegne che andrà di certo a far crescere ulteriormente la gara, creando nuovi scenari e stimoli, e per questo Valtiberina Motorsport ha assicurato il proprio sostegno affinché il proprio “gioiello” possa proseguire ad avere il valore che si è guadagnato e che si merita.

Altresì l’Organizzazione di Pieve Santo Stefano ringrazia tutti coloro con il proprio lavoro, con le proprie idee, con la propria passione hanno permesso al Città di Arezzo Crete Senesi Valtiberina di raggiungere i livelli di oggi e dà già da oggi appuntamento alla seconda edizione del Rally Terra Valle del Tevere in prossimo svolgimento che rimarrà invece direttamente organizzata da Valtiberina Motorsport.