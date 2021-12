I 5 nuovi pezzi di Jovanotti fuori solo in streaming

Jovanotti pubblica cinque pezzi nuovi e saranno solo in streaming. Il cantautore presenta una nuova puntata del “Disco del Sole”: cinque brani inediti prodotti da Rick Rubin

Arriva in inverno la primavera di Jovanotti che oggi presenta una nuova puntata del ‘Disco del Sole’. Cinque brani inediti, prodotti da Rick Rubin, che arrivano soltanto in streaming, a comporre una tracklist senza uno schema di uscita ben preciso o deciso. Il ‘Disco del Sole‘ è, infatti, un progetto in divenire che raccoglierà anche canzoni che vedranno la luce più avanti. “C’era quel film con Jack Nicholson ‘Cinque pezzi facili’ – dice Lorenzo parlando delle canzoni come riferisce la Dire (www.dire.it) – che a dispetto del titolo raccontava la storia di un musicista alle prese con le cose della vita, che non ti arrivano mai come te l’aspetti o come avevi programmato. Che c’entra con questi cinque pezzi nuovi? Niente o molto. Il film non lo ricordo ma il titolo italiano è bello, mi fa pensare a queste mie nuove canzoni che escono oggi, parte di un flusso di altre che usciranno nei prossimi mesi, imprevedibili e libere, per niente facili perché per esistere hanno dovuto piovermi addosso dallo spazio profondo, ma leggerissime perché qui dentro c’è una luce”.

Il perché non realizzare un disco convenzionale lo spiega subito dopo: “Ho deciso di non uscire subito con un album sebbene abbiamo lavorato a più di venti pezzi, prima da solo, poi con qualche mio compagno musicista, poi due mesi con Rick Rubin, in una selva tra l’Appennino e il mare, dentro ad una scuola abbandonata negli anni ’50 quando le campagne si spopolavano e l’agricoltura si meccanizzava. Come scolari discoli insieme a Rick ‘mangiafuoco’ Rubin abbiamo aperto tutta questa roba che nei mesi avevo accumulato in modo del tutto istintivo, senza pensare a niente, completamente scollegato da tutto ciò che non fosse un enorme sentimento di amore e di voglia di vita, aria, luce, ritmo, allegria, batticuore, avventura“. ‘Il disco del Sole’ arriva dopo ‘Il Boom‘, il pezzo più futurista di Jova sulle piattaforme dal 19 novembre scorso.