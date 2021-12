Dalla Federazione Cure Palliative 2 nuovi documenti

La Federazione Cure Palliative ha presentato due nuovi e importanti documenti: il Codice Etico del Volontario in Cure Palliative e il documento programmatico FCP

La Federazione Cure Palliative ha presentato due nuovi e importanti documenti.Si tratta del Codice Etico del Volontario in Cure Palliative e del documento programmatico FCP, Le Cure Palliative del futuro.

La pandemia da Covid-19 ha reso ancora più evidente la necessità di sviluppare cure appropriate, territoriali e ospedaliere, per persone affette da patologie croniche in fase avanzata, condizioni di fragilità e minori colpiti da malattie inguaribili.

Portare a conclusione l’implementazione delle Reti di cure palliative per l’adulto (CP) e il minore (CPP), previste dalla legge 38/2010, soddisfa esigenze anche di tipo etico rispondendo a bisogni specifici e a diritti riconosciuti dalla normativa nazionale. In questa fase inoltre può rappresentare una utile indicazione nel processo di attuazione del PNRR.

La Federazione Cure Palliative ha elaborato un documento dal titolo “Le Cure Palliative del Futuro” in cui evidenzia la necessità di mettere in campo le forze del Volontariato e degli Enti del Terzo Settore, perché operino a supporto e in sinergia con le Società scientifiche e le Istituzioni nazionali e locali al fine di promuovere la realizzazione, in tutto il Paese, di Reti Regionali e Reti Locali di CP e di Reti Regionali di Terapia del Dolore (TD) e CPP.

Le reti devono essere in grado di rispondere ai bisogni di una platea di malati ampia ed eterogenea, per età, cultura, patologia e luogo di vita e di cura; capaci di offrire una presa in carico tempestiva, flessibile, integrata, caratterizzata da livelli d’intensità declinati in base alla complessità assistenziale della persona malata e alle necessità della sua famiglia.

La Federazione Cure Palliative (FCP) si propone di impegnarsi per supportare Enti, Istituzioni e Società Scientifiche, proporre strategie e mettere a disposizione competenze e risorse nei seguenti ambiti: Informazione sull’importanza e il ruolo delle Cure palliative nell’adulto e nel bambino; il volontariato; lo sviluppo di reti regionali e reti locali di cure palliative rivolte al paziente adulto e accreditamento istituzionale; sviluppo/implementazione delle reti regionali di terapia del dolore e cure palliative pediatriche; formazione/risorse professionali; monitoraggio.

Il documento integrale è scaricabile al seguente link: https://www.fedcp.org/pubblicazioni/interne/federazione-cure-palliative-le-cure-palliative-del-futuro

Inoltre, la stessa Federazione ha pubblicato il Codice Etico del Volontario in Cure Palliative, consultabile integralmente al seguente link: https://www.fedcp.org/pubblicazioni/interne/codice-etico-del-volontario-in-cure-palliative