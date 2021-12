“Battuta/Bazooka” è il nuovo singolo di Ponee

Fuori Battuta/Bazooka (in distribuzione Believe), il nuovo singolo di Ponee: un nuovo capitolo e un nuovo inizio sfacciatamente pop per il cantautore milanese

Online Battuta/Bazooka (in distribuzione Believe), il nuovo singolo di Ponee, un nuovo capitolo e un nuovo inizio sfacciatamente pop per il cantautore urban di Milano. Battuta/Bazooka è presentato insieme alla realtà creativa “Caramello”, di cui Ponee è co-fondatore e con la quale dà sfogo alle proprie idee, tra showcase, concerti e format musicali.

Il brano si lancia verso nuovi orizzonti sonori e nuove sfumature vocali, tra melodie pop e testi un po’ amari un po’ ironici, dal sapore fresco, dal sapor di Caramello

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3kQEuxY

BIO:

Ponee è il principale alter ego musicale di Antonio Schiano, che si contorce tra ulteriori mutevoli personalità: event manager, dj, autore per sé e per altr*. Ponee è però quella verità più nascosta, sommersa tra i pensieri, in bilico tra il reale e l’immaginato; un modo per raccontarsi senza i filtri della quotidianità più superficiale. Esordisce con il primo singolo “Excalibur” nella primavera del 2020, poi un Ep di 5 tracce in multi-color, poi la scelta di camminare su nuove strade, con il supporto e il sapore della propria realtà Caramello che, contemporaneamente, muove i primi passi verso il proprio concetto di creatività a 360 gradi; ovunque ci sia musica.