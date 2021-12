Previsioni meteo 18 dicembre 2021: irruzione gelida al Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 18 dicembre 2021: correnti artiche raggiungeranno le regioni adriatiche e il Sud Italia provocando un brusco calo termico

Dopo una settimana con condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli soprattutto al Centro-Nord nelle ore centrali, il freddo torna protagonista sull’Italia. Dalla giornata di oggi infatti correnti polari sferzeranno le regioni del Centro-Sud e quelle del versante adriatico, con un conseguente brusco calo delle temperature. Il tempo rimarrà ancora asciutto e soleggiato, ad esclusione di locali precipitazioni nevose a quote collinari sui rilievi appenninici meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana avremo ancora vènti freddi sulle coste adriatiche e al Sud con valori termici inferiori alle medie stagionali. A seguire, la prossima settimana potrebbe vedere un cedimento dell’alta pressione: in arrivo per Natale le perturbazioni atlantiche con neve copiosa sulle Alpi e a quote collinari anche al Centro-Nord.

Intanto per oggi, sabato 18 dicembre 2021, al Nord Italia nebbie e foschie lungo la Pianura Padana al mattino e cieli sereni altrove; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora visibilità ridotta lungo il Po.

Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutti i settori centrali, eccetto qualche innocua nube sull’Abruzzo. Al pomeriggio sole prevalente sulle regioni centrali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza totale di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, con isolate nevicate sulle Calabria al di sopra dei 700 metri, maggiori aperture sulle isole maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia sulla Puglia. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.