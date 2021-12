Nel 2022 il Trofeo Fagioli sarà la prima finale CIVM

Il 57° Trofeo Fagioli prima finale CIVM a Gubbio il 28 agosto 2022: la cronoscalata umbra avrà un punteggio maggiorato come una delle tre gare decisive per assegnare i titoli

Ritornerà a Gubbio nel fine settimana del 28 agosto 2022 il Trofeo Luigi Fagioli. L’edizione consecutiva numero 57 della classica cronoscalata umbra organizzata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche è stata confermata da ACI Sport come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), la massima serie tricolore. Nel calendario 2022 sarà l’undicesimo round dei 13 in programma, ma soprattutto sarà valido come prima delle tre finali decisive per l’assegnazione dei titoli e dunque presenterà un coefficiente punteggio maggiorato (1,5).

Si tratta dell’ennesima conferma che gratifica il lavoro e la professionalità messi in campo dallo staff presieduto da Luca Uccellani, una realtà che pure nell’edizione 2021 ha mantenuto ai massimi livelli gli standard organizzativi e di partecipazione, fra l’altro usufruendo anche delle nuove dirette televisive di ACI Sport TV sul canale 228 di Sky e via web. Il Comitato ha espresso soddisfazione per la riconosciuta validità della manifestazione e nella prossima stagione i migliori specialisti delle corse in salita si ritroveranno nella caratteristica città umbra il 27-28 agosto per un evento che punta a rinsaldare ulteriormente lo status riconosciuto di “Montecarlo delle salite”.

Oltre che come prima finale del CIVM 2022, il 57° Trofeo Fagioli, che si disputa lungo il tracciato di 4150 metri che dall’esclusivo centro storico di Gubbio sale fino al valico di Madonna della Cima, presenterà doppia titolazione, valendo anche come round del Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Centro, ospiterà una competizione riservata alle sempre affascinanti auto storiche e resta gara candidata a titolazioni internazionali FIA.