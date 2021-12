Moi Pour Toi: il brand punta sull’uncinetto

Moda: Moi Pour Toi è il nuovo brand ideato da due giovani stiliste romane, Maria Paola Sbordoni e Giulia Michetti

E’ nato come per gioco durante la quarantena, ma oggi è un vero e proprio brand innovativo legato, nell’immaginario collettivo, alla figura della vecchia nonna e del suo ‘magico’ uncinetto. Protagoniste di questa avventura nel mondo della moda due giovani stiliste romane, Maria Paola Sbordoni e Giulia Michetti, che disegnano abiti femminili in maglia, lavorati a mano e 100% Made in Italy.

Confidenziale anche il nome che hanno dato al loro brand, “Moi Pour Toi”, il cui stile è ispirato allo spirito bohémien, un omaggio agli hippie con un tripudio di colori vivaci e le stampe geometriche. Tutti i capi sono lavorati all’uncinetto secondo la tradizione italiana, con filati di elevata qualità 100% Made in Italy e confezionati da artigiani esperti.

Spiegano le due stiliste: «Abbiamo dato tutte noi stesse a questo progetto, ponendo le nostre caratteristiche personali nella nostra collezione. Attraverso questo nome vogliamo trasferire il gesto del consegnare a mano ciascun capo: per noi rappresenta la cura e l’amore che mettiamo in ogni singolo filato. Il crochet affonda le sue radici in una storia antica e la sua allure è da sempre un po’ bohémienne. Lo spirito sottinteso nei capi “Moi Pour Toi” è arricchito da una ricerca accurata, desiderosa di stravolgere i confini finora esplorati. La nostra intenzione è quella di rompere gli schemi anche del look più basico».

Per il futuro, le due giovani romane sperano di far conoscere il loro brand anche a livello internazionale mantenendo però la tradizione italiana come caposaldo delle collezioni: «Abbiamo tanti sogni nel cassetto che speriamo di poter realizzare, sia a livello personale che lavorativo. Vorremmo riuscire a distribuire “Moi Pour Toi” a livello internazionale, creando collaborazioni e sinergie in tutto il mondo. Vorremo consolidare il nostro marchio, integrando nuovi prodotti e tipi di lavorazioni, rispettando però sempre l’anima del brand: artigianalità e Made in Italy. Il nostro sogno più bello è quello di diffondere colore ovunque!».