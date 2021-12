Les Fleurs de l’Acadèmie arriva al Teatro Ivelise

Lo spettacolo “Les fleurs de l’Acadèmie” in scena sabato 18 dicembre al Teatro Ivelise: sul palco le allieve della burlesquer Lola Lustrini

Dopo il lungo periodo di chiusura dei teatri, il Teatro Ivelise riapre il sipario al Burlesque e al varietà, in tutto il suo splendore, coinvolgendo gli spettatori in un’atmosfera onirica, piena di sogni, piume fluttuanti, linee sinuose e corpi incantati. Una serata dedicata agli allievi dell’Academie di Burlesque e Boylesque, diretti da Lola Lustrini: performers eclettici, eleganti e portatori sani di ironia! Dopo tanto impegno e grazie allo studio costante di diverse discipline, i nostri meravigliosi ragazzi sono pronti per calcare le scene e mostrarsi in tutta la loro bellezza: come i fiori di primavera vi condurranno in un luogo magico, alimentando il vostro spirito e, perché no, anche i vostri occhi!

SINOSSI

La nostra Lola Lustrini, durante il lockdown, si è assopita sul divano. E’ malinconica perché non può ancora tornare ad esibirsi, ma sogna di farlo quanto prima. E sogna, sogna, sogna fino a quando non suona la sveglia e si ritrova già in scena, impacciata e buffa più che mai, circondata da tutti i suoi allievi.

Tutto è pronto per lo show di Burlesque! Tanti personaggi si aggirano tra il pubblico: un Cupido imbranato che sbaglia la mira col suo arco, il giocoso e sexy Cappellaio Matto, Joker in vesti succinte, una ballerina di un carillon che cambierà anima, una sensuale e ammaliante donna d’epoca alla prese col vestirello, una sciantosa buffa e birichina, e con special guest Matisse Royal e EV Twister Ellylvory! Tra una performance e l’altra la nostra Lola vi racconterà aneddoti di ciascun allievo e vi delizierà con siparietti d’epoca.

Regia e Coreografie di Lola Lustrini

Con Lola Lustrini e gli Allievi de L’Académie

Special Guest Matisse Royal e EV Twister Ellylvory

Per informazioni:

tel: 06 8952 7016

www.teatroivelise.it