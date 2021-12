La Scelta online con il video di “La via della seta”

Fuori su YouTube il video di “La via della seta” feat. Pan-ic il nuovo singolo de LA SCELTA (Coffee Records Label / Halidon) già in radio e in digitale

Arriva il video di “La via della seta” feat. Pan-ic il nuovo singolo de LA SCELTA (Coffee Records Label / Halidon) già in radio e in digitale.

“La via della seta” è il rock che si fonde con il l’hip hop, il funk con l’elettronica, armonie di archi e synth analogici, tutto questo in un’unica canzone che vira al pop moderno con una produzione dal forte sapore mainstream.

Il richiamo a Marco Polo non è casuale, perché la Via Della Seta porta a raggiungere mondi lontani e tanto diversi da quelli abitati finora. La canzone descrive un nuovo percorso di vita e di crescita, un cammino fatto di incontri e scambi di esperienze fra individui, in una società spesso contraddittoria ma estremamente multiforme. La corsa verso il raggiungimento di un obiettivo comporta talvolta difficoltà e scelte, durante questo percorso ci arricchiamo di consapevolezze, novità e persone: così il viaggio diventa importante quanto la mèta.

Qui il video: https://youtu.be/R-lmuRKSxSg

La regia del video è di Diletta Di Nicolantonio che dice: “questa, essendo una canzone che parla di rinascita e riscatto personale, mi ha fatto pensare a un videoclip girato in 2 parti: un cortometraggio realizzato a Roma in periferia che racconta la storia di un uomo che ritrova se stesso facendo ciò che ama, e il live della band con Pan-ic invece girato nella palestra Martial Academy 2.0 di Ladispoli. Della canzone mi ha colpito il fatto che mi ricorda mio padre e il suo percorso; veniva da una famiglia povera, ha passato periodi molto difficili ma poi gradualmente ho visto il cambiamento e adesso la sua ricostruzione.”

La Scelta sono una band che si forma a Roma nel 2006, attualmente è composta da Mattia Del Forno (voce, piano, synth), Francesco Caprara (batteria, percussioni), Emiliano Mangia (chitarre) e Marco Pistone (basso). Nel febbraio 2008 secondo posto al Festival di Sanremo 2008 con il brano “Il Nostro Tempo” nella categoria “Giovani”, vincono il premio AFI e pubblicano il loro primo album che prende il titolo dal brano presentato a Sanremo. Lo stesso anno partecipano al Concertone del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma.

Sono figli della scena new rock che invade la capitale da oltre un decennio, il palco è il loro habitat naturale, hanno centinaia di concerti alle spalle, la loro musica parla lingue diverse, attinge dal ricco sottobosco italiano, guarda all’Europa e va a curiosare in giro per il Mediterraneo. Siamo sul terreno del suono multiculturale ma con radici salde nella tradizione testuale italiana. Fra il 2011 ed il 2012 registrano alcuni brani ad El Paso (Texas) con Fabrizio Simoncioni (sound engineer di fama internazionale, pluri-nominato ai Grammy Awards). Successivamente inizia un lunghissimo tour che vede La Scelta e Ron insieme sul palco, oltre 100 concerti in Italia e all’estero.

Nell’autunno del 2015 Ron affida a Mattia la produzione del suo nuovo disco, “La Forza Di Dire Sì”, contenente 24 duetti con grandi artisti della musica italiana. La band partecipa assieme ad altri 22 artisti al videoclip del singolo “Una Città Per Cantare 2016″, che arriva primo in classifica e per diverse settimane è uno dei brani più trasmessi dalle radio.

Ad aprile 2016 parte “La Forza Di Dire Si Tour” e durante l’estate dello stesso anno esce il singolo-duetto “Aquilone”. Il brano si posiziona nella top 10 delle canzoni indipendenti più trasmesse. A dicembre 2016 pubblicano “Tamburo”. La Scelta è autrice del brano “L’ottava meraviglia”, presentato da Ron al 67° Festival di Sanremo. A ottobre 2017 esce il secondo disco della band “Colore Alieno” e i video dei due singoli “Transoceanica” e “Argilla” vengono premiati al “Roma videoclip Festival”. Il 2018 si apre con il lancio nelle radio di “Alieno” seguito dal videoclip di “Argilla”, realizzato con la partecipazione degli attori Mirko Frezza e Milena Mancini. Il video vince il premio “Rivelazione dell’anno” al Roma Videoclip Festival 2018 nella sezione Big. A novembre 2019 arriva “Ho guardato il cielo“, che fa da prologo al prossimo progetto discografico il concept/album omonimo.

La Scelta e Mirko Frezza: musica e cinema, due realtà provenienti dallo stesso quartiere nella periferia Est di Roma, La Rustica. Voci di un contesto multiculturale spesso frainteso e sottovalutato ma che racchiude forza e rilancio proprio nella sua diversità. Mirko Frezza, attore in forte ascesa e attivo nel quartiere, ha rivoluzionato il mondo del sociale rafforzando l’Associazione no-profit Casale Caletto per restituire dignità alle persone disagiate.

A giugno e ottobre 2020 sono usciti in sequenza, “Ballad2020” e “Ultimo Tango“, altri 2 singoli che fanno parte del nuovo progetto.

Per i live 2021 2022 è stato allestito uno show che ripercorre tutto il loro repertorio, si chiamerà “HO GUARDATO IL CIELO Live Tour ‘21’22”, le date e gli aggiornamenti sui social della band.

Il 9 luglio 2021 pubblicano l’inedito “Agosto a casa”, suonano live al MEI il 2 ottobre e il 12 novembre arriva l’inedito “La via della seta” feat. Pan-ic.

