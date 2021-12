La finale di Miss Italia in diretta in esclusiva su Helbiz Live

Per la prima volta la finale di Miss Italia in diretta in esclusiva sulla sua piattaforma OTT Helbiz Live: appuntamento il 19 dicembre

Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato che la Finale di Miss Italia 2021 del 19 dicembre sarà trasmessa in diretta sulla sua piattaforma OTT Helbiz Live, in esclusiva per l’Italia e in non esclusiva per tutto il mondo.

Il concorso di bellezza più celebre e longevo d’Italia, nato nel 1939, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane. La selezione delle 30 finaliste si è svolta a Roma dal 29 al 30 novembre, mentre il gran finale sarà ospitato a Venezia fino al 19 dicembre, la città ideale per rappresentare il sogno che diventa realtà e che racconta al meglio tematiche chiave della trasformazione della manifestazione come creatività, sostenibilità, wellness. Presenza storica della manifestazione rimane Patrizia Mirigliani, che ha maturato la convinzione di rendere il programma più vicino alla cosiddetta Generazione Z.

“Con questa nuova Tv in streaming” – ha dichiarato Patrizia Mirigliani – “ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione”.

@crown.revolution è il contenitore tematico di Miss Italia che su Instagram accenderà i riflettori sulle aspiranti Miss, raccontando i sogni, le aspirazioni e i valori di una generazione che cambia e che, ridisegna, ampliandolo, il concetto di bellezza. È qui che verranno comunicate le 20 finaliste per Miss Italia e 10 per Miss Italia Social. La finale sarà trasmessa invece il 19 dicembre, per la prima volta in maniera digitale, in esclusiva sul canale streaming di Helbiz Live.

“In Helbiz vogliamo sempre sorprendere i nostri clienti e il pubblico che ci segue, abbiamo quindi abbracciato con entusiasmo il progetto di Missi Italia, che da questa stagione si presenta sul mercato con idee fortemente innovative. Per la prima volta la finale di Miss Italia sarà trasmessa solamente in digitale, e siamo orgogliosi che un brand così prestigioso e conosciuto in Italia e nel mondo abbia scelto Helbiz Live come piattaforma di condivisione per celebrare e condividere con il pubblico la serata più importante dell’intera manifestazione.” – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media.

Ad unire Helbiz e Miss Italia vi sono valori quali l’attenzione verso la sostenibilità e il benessere, ma anche l’impegno nel mettere il pubblico e le sue mutevoli esigenze sempre al centro.

Helbiz Live continua ad affermarsi quindi come piattaforma di intrattenimento ampliando la sua offerta di contenuti, non solo sportivi, portando per la prima volta al pubblico la finale di Miss Italia, manifestazione ampiamente seguita e famosa in Italia e all’estero, simbolo dello stile e della bellezza italiana.

Helbiz Live, l’innovativa piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento, gestita da Helbiz Media, è disponibile su tutti i dispositivi mobili, tablet, pc e le smartTV. Per accedere ai contenuti e la diretta di Miss Italia, basterà scaricare la app Helbiz Live da Play Store o su Apple Store, e registrarsi. La app è gratuita e anche i contenuti dell’evento Miss Italia saranno fruibili gratuitamente.