Dall’Inail un corso di aggiornamento per i dipendenti Mef

Dall’Inail un corso di aggiornamento per circa 800 lavoratori del Ministero dell’Economia e delle Finanze: include moduli su stress lavoro correlato, calamità naturali, campi elettrici e magnetici

È iniziata per i lavoratori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, circa 800 su un totale di 2100, la prima edizione del corso di aggiornamento erogata dall’Inail dopo lo svolgimento nel 2019 e nel 2020 dei corsi di formazione generale e specifica. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni è prevista dalla convenzione fra l’Istituto e la Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), stipulata nel 2018 a seguito della sottoscrizione di un accordo quadro.

Nell’estate 2021 corsi online per i dipendenti di Palazzo Chigi. Per l’anno 2021/2022, la formazione viene erogata in modalità e-learning. A luglio è stata già realizzata una edizione del corso di aggiornamento del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coinvolgimento dei primi 400 lavoratori sui circa 1600 previsti. L’erogazione dei corsi è curata alla Direzione centrale prevenzione dell’Istituto, il materiale formativo viene realizzato con la collaborazione dei tecnici e professionisti Inail.

Nell’aggiornamento, focus su stress lavoro correlato e analisi dei rischi principali.

Nello specifico, l’offerta Inail relativa all’aggiornamento lavoratori che ha lo scopo di far conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione, le strategie e gli strumenti con cui il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro, è composta da vari moduli che vanno dallo stress lavoro correlato alle tecniche di comunicazione, dall’analisi del rischio amianto a quelli da calamità naturali e campi elettrici e magnetici fino al rischio biologico. Sono in programma ulteriori edizioni del corso, funzionali ad accogliere la richiesta delle varie amministrazioni pubbliche, che coinvolgeranno un rilevante numero di lavoratori.

Convenzione operativa tra Inail e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna)Convenzione operativa finalizzata alla realizzazione, in collaborazione tra le parti, di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.