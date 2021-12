Tra musica e sogni: Dayanira si racconta

Dayanira si racconta dopo la pubblicazione del brano “Badgirl” prodotto da Dario Scognamiglio, in arte BlueJeans

“BADGIRL”, prima release di DAYANIRA, è un brano R&B-Drill con influenze Pop che racconta la storia di un ragazzo conteso tra due ragazze. Dopo l’uscita del singolo Elena Sofia Damato, questo il vero nome dell’artista, si racconta in una breve intervista.

C’è un aspetto della tua musica che secondo te deve essere migliorato?

Sicuramente, essendo un’artista abbastanza auto-critica, migliorerei singolo dopo singolo la qualità dei video e della regia in primo luogo, in secondo luogo i beat poiché ascolto moltissima musica e sono alla continua ricerca di sound differenti e nuovi.

Se dovessi trasferirti, dove andresti per continuare il tuo percorso nel mondo della musica?

In verità mi sono già trasferita a Milano mesi fa essendo nata e cresciuta a Barletta, in Puglia. Io sono fiera delle mie origini ma non potrei mai ottenere opportunità lavorative in ambito musicale o dello spettacolo li’. A malincuore ritengo che la mentalità del mio paese non sia predisposta a questa tipologia di percorso, ecco perché la maggior parte degli artisti come me del Sud emigrano al Nord per avere una chance. Spero che nel corso degli anni io possa ricredermi e che le cose cambino.

C’è una persona in particolare che senti di ringraziare per i risultati che sei riuscita a ottenere?

Una persona singola no, ma ci tengo a ringraziare il mio team di lavoro con la quale ho stretto un legame solido e collaborativo. In particolare The Orchard, Space Jam e Platinum Label che seguono il mio progetto a 360 gradi.

Ti piacerebbe imparare a suonare un altro strumento oltre al pianoforte?

Adoro il violino. Quando ascolto il concerto in Re maggiore di Tchaikovsky per violino e orchestra mi emoziono perciò mi piacerebbe imparare a suonarlo.

La musica è sempre stata una tua priorità oppure hai pensato di farti strada in altri ambiti dello spettacolo?

Le mie più grandi passioni sono tutte inerenti al mondo dello spettacolo e la musica fa parte di queste ma ho sempre sognato anche di fare l’attrice, la showgirl o la presentatrice.